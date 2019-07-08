كلمات مهرجان “إحنا الدولة” مكتوبة – الدخلاوية النسخة الأصلية بالفيديو

أطلقت فرقة الدخلاوية مهرجان جديد تحت اسم احنا الدولة حيث وجد هذا المهرجان إعجاباً كثيراً من قبل محبي ومتابعي المهرجانات الشعبية، ولهذا نوضح كلمات مهرجان احنا الدولة والذي تم إطلاقه اليوم على قناة الدخلاوية على اليوتيوب، فمن المتوقع أن يحدث المهرجان ضجة كبيرة في وسط الغناء الشعبي وان يصعد إلى تزند الأكثر مشاهدة على اليوتيوب، كما هو الحال في مهرجان رب الكون ميزنا بميزة لحمو بيكا، وشارك في مهرجان احنا الدولة في الغناء فيلو والسويسي والحان إسلام المصري، وإعداد الفيديو كليب احمد الجعفري واحمد شرابيه، والتصميم موشا وعلي الليلو والإشراف العام حسن الزغبي، واليكم كلمات مهرجان احنا الدولة الجديد 2019.

كلمات مهرجان احنا الدولة

غدر وذئابة ودنيا غابة – وفاضل إيه

دا الأخ ساب شقه في عذاب مسألش فيه

هعمل ذهاب من غير إياب – هعرفكوا ليه

دا انتو الجدع وسطيكوا تملي بتيجوا عليه

سامحوني هبعد عن عنيكوا المحدوفين

هتشوفوا مني وش تاني يا غدارين

قفلت بابي عليا مش هفتح لو مين

أنا مش هحط في بالي ناس مش مستجدين

اصطباحة مني بالنية البيضة – عالم سالكة مش نضيفة

انتوا اللي وخدين القلة في المبدأ حياة وفريضة

أصحاب لينا ارض الشبيحة دا العامرية ارض دبيحة

الريس حودة استاريو – والادراة منتصر الديحة

احنا الهيبة واحنا الدولة – ومسهلها معانا المولى

اسأل على حريفة السوء في العامرية جيهة العتاولة

الحريفة جايني ناوين – تثور زلازل مع براكين

شوفنا الشقا والعيشة بيضا مزنقة

متفوق بقا لازمتها ايه البحقلة

حسدني دايما حتى جوا المنطقة

بيقولوا ايوا بقا عينكوا مرشقة

خفوا حبة تزيدوا محبة خفوا حبة عنيكوا مرزبة

الحياة دي يناس صبار – انتوا ليه فكرينها مربى

جبت طقم وقالوا خربانة – عامل صفقة يابا وربحانة

نفسي اشوف حد بيفرحلي – الصحاب كلها غيرانة

ولقيتوا جاي طايح قال فكرني هخاف

انا قولت لازم يبقى عبرة للي شاف

خصمي اللي جالي اديتوا عالي اكلته حاف

لو جيبت بعلتك شلت شلتك على الكتاف

حب مين دي حلبايبي سابتني

والسنين من الفرحة لهتني

اخ فين؟ كله فراقتني

يلا عادي سلام باي باي

ده نفسي نفسي ومش ههتم

كله ليه مشيلني الهم

خلق باردة ومفهاش دم