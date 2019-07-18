كلمات كليب “إنساي” للفنان محمد رمضان و سعد المجرد – وتصدر الكليب لليوتيوب

أطلق الفنان “محمد رمضان” مع المغني المغربي “سعد المجرد” كليب “إنساي”،وقد حقق الكليب ناجح كبير علي الموقع الشهير “يوتيوب”،ووصل عدد المشاهدين منذ أطلق الفيديو إلى لحظة كتابة هذه المقالة أكثر من 2 مليون مشاهدة، وكانت أخر أغنية للفنان محمد رمضان كليب “بابا” للفنان “محمد رمضان” يتصدر “تريند اليوتيوب” بمصر،وتدور قصة هذه الأغنية حول شاب فقير يعمل في كافية و تمر حبيبته أمام الكافية وتنظر بإستهزاء لكن سعد المجرد يؤاسي صديقة، وقد ختم “محمد رمضان” مع “سعد المجرد” أغنية “إنساي” بعبارة (الاسطورة و المعلم).

كلمات كليب “إنساي” للفنان محمد رمضان و سعد المجرد

مش هنكمل أنا عارف من الأول

مهما نطول

كما متعود إني أسمع و أفوت

بس المره دي

قلبي هدوس عليه

عندير للي فراسي

إيزي نعيش بلا بيك

خليك ناسي

الأيام تدور و توريك

عندير للي فراسي

إيزي نعيش بلا بيك

خليك ناسي،خليك ناسي

إنساي،إنساي

بللي شي نهار عرفتيني إنساي

يلا bye ou bye

أنا ماشي ليك يلا bye

إنساي،إنساي

أنا ماشي ليك يلا bye

إنسي إنك شوفتيني و عرفتيني و إتقبلنا

علي فكرة ناسي إسمك و اليوم اللي فيه إتكلمنا

لو روحتي قولتلهم إني كنت في يوم حبيبك

محدش هيصدقك كله هيمشي و يسيبك

سلام مش هسلم كلام مش هتكلم

بتلعبي علي مين الأسطورة و المعلم

قمة الغباء إنك تفتكري إنك في بالي

ولا في خيالي،من الآخر

إنساي،إنساي

بللي نهار عرفتيني إنساي

يلا bye ou bye

محسانيش نكون معاك حيث عمرني درت للي بغيتي yeey

اه درت للي بغيتي yeey

دي حاجة تجن تجن

ليل نهار بتزن تزن

أنا هرمي التليفون

وأسيبها ترن ترن ترن

دي حاجة تجن تجن

يلا bye ou bye

إنساي إنساي

مقطع أغنية محمد رمضان و سعد المجرد “إنساي” من اليوتيوب

و يتصدر في الوقت الراهن كليب “إنساي” تريند المحتويات الرائجة بيوتيوب ومن المتوقع نجاح الكليب في وقت قصير؛وذلك لإشتراك Mohamed Ramadan & Saad Lamjarred – Ensay في أداء هذه الأغنية.