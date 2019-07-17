كلمات الأغنية السعودية الجديدة كبير الشوق “أصالة”

أصالة من الفنانات الشهيرة والتي لديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في أنحاء الوطن العربي حيث تصدر ألبومات كل فترة والأخري تحدث ضجة بين مواقع التواصل الإجتماعي العربية, حيث تعود الفنانة أصالة مرة أخري بعد غياب ثلاث أشهر من نزول أغنيتها بنت أكابر والتي حققت نسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب حيث وصلت إلي أكثر من 23.5 مليون مشاهدة حتى اليوم, وتعتبر الفنانة أصالة سورية الاصل ذات ال50 عاماً “أصالة”.

كبير الـشـوق لو تدري الوَلَه له عهد و له حقوق

على مـن حَنّ و تولَّه .. سهر ليله .. و مسَك زامه

أعَرفك يا بَعَد عمري جنابك في السما من فوق

واشوفك يا مَعَالي الحب و غيري الحب ما رامه

و عيني يا نـظـر عيني تـعـادل مـن غـلاك الموق

وانا لا لي فـ روُي الـعـيـن .. و قلبي النظر سامه

و قـلـبي يا نبض قلبي .. على كثر المحبّه شفوق

تــلــوُم الــنــاس في حبّه .. ولا يصِّد للذي لامه

: يعّل يسقى صباحٍ فيه من شمسك طلوع شروق

يا لين الليل سـهـر حبّك .. و غلاك اللّيل ما نامه

في قلبي تنبض محبّتك .. وانته يا نبض الخفوق

عشانك يا سـمـوّ الـحـب عشقت الغيم و رهامه

أحّن و تـحّـن لك روحي و تحيّا بشوفتك العروق

و يَـسـفـر قلبـي بشوفك .. يعيِّد و يبتدي عامه

تسابق شوقي بوصلك وانت لي بالمحبّه سبوق

و عـنـدك يـا عزيز الشان .. قَدر القلب و إكرامه

: مــعــاك أحـسّ بـ الدنيا هواها حـبّـك الماثوق

ودونك ما أروم الــحــب و قلبي الحب ما رامه

يبقى الطِيب فـي قلبٍ يحبّك و العَتَب مرفوق

تــأكَــد بـأن قـلـبـي في غـلاك يــخَــلّــد أيامه

وصـوتـك لا سرى فـيـنـي ألّبي يا أَحَّب مخلوق

لـبّـيـه يوم اصــغــي له .. قـلـبـي يفارق الآمه

أحبّك قلتها عن حب .. يدوم الحب وربي فوق

ويديمك يا غـلا روحي .. و حـبّـك فالعمر دامه