كلمات الأغنية السعودية الجديدة كبير الشوق “أصالة”

تعود الفنانة أصالة بعد غياب ثلاث أشهر بعد نزول أغنيتها بنت أكابر التي حققت نجاح باهر و حققت نسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب حيث حققت أكثر من 23.5 مليون مشاهدة حتى اليوم و كما اعتدنا من الفنانة المتألقة دائما ابهارنا بأغانيها الناجحة والجميلة وتعود الفنانة لتصدر أغنية فيديو كليب جديد لها على اليوتيوب في يوم 6/7/2019 أغنية كبير الشوق والتي حققت اكثر من 300 ألف مشاهدة في أقل من يوم من صدورها والاغنية تصنف الى الاغاني السعودية

الفنانة السورية ذات ال50 عاماً “أصالة” ذات الصوت المميز التي ذاع صيتها في جميع الدول العربية ودول الخليج و في قلب الأمة العربية مصر وتعتبر من أشهر المطربين العرب و تتميز بغناء أنواع متعددة من الغناء (موسيقى عربية-جاز- بوب) وتتميز أغانيها بطبقة الصوت العالية حيث تتميز بطبقة صوت فريدة والصوت القوي

يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات أغنية كبير الشوق”أصالة”:

كلمات أغنية كبير الشوق”أصالة”:

كبير الـشـوق لو تدري الوَلَه له عهد و له حقوق

على مـن حَنّ و تولَّه .. سهر ليله .. و مسَك زامه

أعَرفك يا بَعَد عمري جنابك في السما من فوق

واشوفك يا مَعَالي الحب و غيري الحب ما رامه

و عيني يا نـظـر عيني تـعـادل مـن غـلاك الموق

وانا لا لي فـ روُي الـعـيـن .. و قلبي النظر سامه

و قـلـبي يا نبض قلبي .. على كثر المحبّه شفوق

تــلــوُم الــنــاس في حبّه .. ولا يصِّد للذي لامه

: يعّل يسقى صباحٍ فيه من شمسك طلوع شروق

يا لين الليل سـهـر حبّك .. و غلاك اللّيل ما نامه

في قلبي تنبض محبّتك .. وانته يا نبض الخفوق

عشانك يا سـمـوّ الـحـب عشقت الغيم و رهامه

أحّن و تـحّـن لك روحي و تحيّا بشوفتك العروق

و يَـسـفـر قلبـي بشوفك .. يعيِّد و يبتدي عامه

تسابق شوقي بوصلك وانت لي بالمحبّه سبوق

و عـنـدك يـا عزيز الشان .. قَدر القلب و إكرامه

: مــعــاك أحـسّ بـ الدنيا هواها حـبّـك الماثوق

ودونك ما أروم الــحــب و قلبي الحب ما رامه

يبقى الطِيب فـي قلبٍ يحبّك و العَتَب مرفوق

تــأكَــد بـأن قـلـبـي في غـلاك يــخَــلّــد أيامه

وصـوتـك لا سرى فـيـنـي ألّبي يا أَحَّب مخلوق

لـبّـيـه يوم اصــغــي له .. قـلـبـي يفارق الآمه

أحبّك قلتها عن حب .. يدوم الحب وربي فوق

ويديمك يا غـلا روحي .. و حـبّـك فالعمر دامه

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