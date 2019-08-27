كلمات اغنية يوم يومين – أصالة | Assala – Youm Youmen

كلمات اغنية يوم يومين– أصالة. يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات اغنية يوم يومين أصالة بعد أن طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أغنيتها “جداً جداً”، منذ يومين وطرحها لأغنية حاجة متخصكش منذ أسبوع تعود الفنانة لطرح أغنية جديدة، وفيديو كليب جديد بعنوان “يوم يومين”، وقد حققت أغنية الفنانة أصالة الأخيرة جداً جداً أكثر من 1 مليون مشاهدة على اليوتيوب ونال فيديو كليب الاغنية 38 ألف تسجيل إعجاب

وخلال دقائق من عرض وطرح الفنانة أصالة نصري اغنية يوم يومين نالت الأغنية العديد من تسجيلات الإعجاب وحصدت الاغنية أكثر من 24 ألف مشاهدة خلال دقائق فقط من عرض الأغنية، وفي زيادة مع كل دقيقة، وقد قامت الفنانة أصالة بتعيين عد تنازلي لطرح أغنية يوم يومين منذ الأمس لتشويق جمهورها وإثارة حماسهم ليتم طرح الأغنية اليوم في 2:30 ظهراً وقامت الفنانة بطرح ألبومها في قربك كامل على تطبيق deezer طبقا لما قالته الفنانة في تويتة على حسابها على تويتر

ألبوم “في قربك” للفنانة أصالة

قامت الفنانة أصالة بطرح باقي أغاني ألبومها في قربك اليوم وتعيين عد تنازلي لبعض أغاني الألبوم لعرضها لأول مرة خلال دقائق على قناة الفنانة الرسمية على اليوتيوب والتي يبلغ عدد المشتركين بها 2.5 مليون مشترك تقريباً، ونالت أغاني الألبوم حتى الآن إعجاب، ورضى جمهور الفنانة أصالة نصري ومن المتوقع نجاح باقي أغاني الألبوم التي سيتم طرحها بسبب جمهور الفنانة الواسع في مصر، والوطن العربي كافة كما أنها من أشهر الفنانات في الوطن العربي كما أنها تتميز بخامة صوت جميلة، ومميزة، وقوية، وكان من المقرر إصدار أغنية يوم يومين في الساعة الـ 2:30 ظهراً من يوم 27/8/2019 على قناة الفنانة أصالة على اليوتيوب لذلك نقدم لكم كلمات اغنية يوم يومين للفنانة أصالة

أغاني ألبوم في قربك

في قربك

نكتة بايخة

مبقاش سر

حاجة متخصكش

جداً جداً

جابوا سيرته

حالة كركبة

يوم يومين

سابوك

حيطة سد

كلمات اغنية يوم يومين للفنانة أصالة

واﺧد ﺟﻧب و ﺑﻘﺎﻟك ..

ﻛﺎم ﯾوم ﻣش ﺣﻠو ﺣﺎﻟك

ﯾﻌﻧﻰ اﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﺟﯾش ﻓﻰ ﺑﺎﻟك ..

ده ﺣﺑﯾﺑﺗك أﻧﺎ

زﻋﻼن ﻣن اﯾﮫ ﺟﺎوﺑﻧﻰ ..

ﻗول اى ﻛﻼم ﻋﺎﺗﺑﻧﻰ

أﻧﻣﺎ ﻣﻌﻘول ﺗﺳﯾﺑﻧﻰ ..

ده ﺣﺑﯾﺑﺗك أﻧﺎ

ﯾوم ﯾوﻣﯾن و اﻟﻧﮭﺎردة ﺗﻼﺗﺔ ..

ﻗﻠﺑك ھﺎﻣﻠﻧﻰ و ﻧﺎﺳﯾﻧﻰ و ده ﻋﯾﺑﮫ

و ادى أﺧره اﻟﻠﻰ ﯾدﻟﻊ زﯾﺎدة ..

ﺷوف .. ﯾﺟراﻟﮫ اﯾﮫ ﻣن ﺣﺑﯾﺑﮫ

أﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﻧزﻟش ﻋﯾوﻧﻰ ..

أﺑدا ﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﯾﻔوﻧﻰ

ﻟو ﺷﻔﺗﻧﻰ ﻣﺧطوف ﻟوﻧﻰ ..

أﻧﺎ ﻣﺗﻧﻛدة

ﺑﺳﺗﻧﻰ ﺳﯾﺎدﺗك ﺗﮭدى ..

و ﺗﻛﻠﻣﻧﻰ ﺑﻘﻰ و ﺗرﺿﻲ

ﻟو ﺣﺗﻰ رﺳﺎﻟﺔ و وردة ..

ﺑﻘﻰ ﯾﻧﻔﻊ ﻛده .

ﯾوم ﯾوﻣﯾن و اﻟﻧﮭﺎردة ﺗﻼﺗﺔ ..

ﻗﻠﺑك ھﺎﻣﻠﻧﻰ و ﻧﺎﺳﯾﻧﻰ و ده ﻋﯾﺑﮫ

وادى أﺧره اﻟﻠﻰ ﯾدﻟﻊ زﯾﺎدة ..

ﺷوف .. ﯾﺟراﻟﮫ اﯾﮫ ﻣن ﺣﺑﯾﺑه

فيديو كليب اغنية يوم يومين للفنانة أصالة

كلمات : أمير طعيمه ألحان : احمد زعيم توزيع : تـومــا

سوف نقدم لكم فى موقع نجوم مصرية كلمات أجدد الأغاني وفيديو كليب الأغنية وأداء الأغنية

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