كلمات اغنية مبقاش سر – أصالة | Assala – Maba’ash Ser

يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات أغنية مبقاش سر للفنانة أصالة من ألبومها الجديد في قربك. لم تغب الفنانة أصالة مدة طويلة منذ طرحها لآخر أغنية لها وهي أغنية “نكتة بايخة” والتي نالت إعجاب محبي ، وجمهور الفنانة أصالة نصري، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة جيدة حيث حقق فيديو كليب أغنية نكتة بايخة

3.7 مليون مشاهدة على اليوتيوب كما نالت إعجاب 117 ألف تسجيل إعجاب على اليوتيوب، وتواصل أغاني الفنانة أصالة نصري إعجاب جمهورها ومحبيها، وطرحت الفنانة منذ يومين على اليوتيوب فيديو كليب أغنية “مبقاش سر” من ألبومها الجديد في قربك حصد الفيديو كليب حتى الآن 1.73 مليون مشاهدة على اليوتيوب كما نال الفيديو كليب 88 ألف تسجيل إعجاب علي اليوتيوب

ومن المتوقع استمرار نجاح الأغنية، وازدياد عدد مشاهدات الفيديو كليب، وتسجيلات الإعجاب على اليوتيوب بسبب جمهور الفنانة الواسع في جميع أنحاء الوطن العربي كما تتميز الفنانة أصالة بالصوت القوي، والمميز و قدرتها على إيصال إحساس الأغنية إلى المستمعين. الأغنية من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم

وتعتبر الفنانة أصالة من أشهر فنانات الوطن العربي وتتمتع بجمهور واسع جداً في جميع أنحاء الوطن العربي، ووصل عدد المشتركين في قناتها على اليوتيوب 2.4 مليون مشترك مما يدل على كثرة محبي الفنانة ، واستطاعت الفنانة أصالة بصوتها المميز أن تأسر قلوب جمهورها ومحبيها ويقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات أغنية مبقاش سر للفنانة أصالة نصري، وفيديو كليب الأغنية

كلمات أغنية مبقاش سر

مبقاش سر ..

اختياراتي تمللى تندم ..

و ما بوصلش لحاجة تسر

مبقاش سر ..

كل ما احاول يوم اتقدم ..

برجع تانى محلك سر…

قلبى تاعبنى بحكم العادة ..

و الأيام عمالة تمر

دايما يشرب قهوته سادة ..

و يرجع يشكى الطعم المر

دايما يختار سكة وجعى و يجرى عليها

و يخلينى حكاية الناس تفضل تحكيها

و أما اقوله يا قلبى أرحمنى يقوللى انا حر

حر فى نفسك فيا أنا لأ ..

أنا أنسانة و ليا الحق

أنى اعيش العمر سعيدة ..

انت زعلت ؟؟ طب خلينى اعيشلى يومين مش لازم عمر .

فيديو كليب أغنية مبقاش سر

سوف نقدم لكم فى موقع نجوم مصرية كلمات أجدد الأغاني وفيديو كليب الأغنية وأداء الأغنية

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