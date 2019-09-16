كلمات اغنية ما أسامح أصالة

كلمات اغنية ما أسامح – أصالة | Assala – Ma Asameh

يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات اغنية ما أسامح للفنانة أصالة بعد غياب أسبوعين عن الساحة الغنائية وبعد ألبومها الناجح “في قربك” ونجاح أغاني الألبوم وتحقيقها لعدد مشاهدات جيدة على اليوتيوب تعود الفنانة لطرح اغنية جديدة وهي اغنية “ما اسامح” وحققت الأغنية 388 ألف مشاهدة على اليوتيوب حتى الآن ونالت أكثر من 22 ألف تسجيل إعجاب على اليوتيوب







وكانت قد قامت الفنانة أصالة بنشر الفيديو كليب على قناتها الرسمية على اليوتيوب في وقت لاحق في يوم 15/9/2019، وكانت قد أعلنت الفنانة أصالة عن طرح أغنيتها “ما أسامح” في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر







إذا هان الغلا عندك .. أبلقى الغدر يشفعلي

أبغدر فيك بأحلامك حقيقة طُهري الواضح استمعوا إلى جديدي أغنية #ما_أسامح على قناتي الرسمية على يوتيوب كلمات : محمد الكبير

ألحان : أنا

توزيع : عمرو عبد الفتاحhttps://t.co/CCmAKAGKdS — Assala (@AssalaOfficial) September 15, 2019

ومن المتوقع نجاح الأغنية الجديدة بسبب جمهور الفنانة الواسع في مصر والوطن العربي كافة كما أنها من أشهر الفنانات في الوطن العربي كما أنها تتميز بخامة صوت جميلة، ومميزة، وقوية،وتحظي الفنانة بالعديد من المحبين في جميع أنحاء الوطن العربي

مشاهدات اغاني ألبوم في قربك







في قربك 1.6 مليون مشاهدة

نكتة بايخة 6.1 مليون مشاهدة

مبقاش سر 7.8 مليون مشاهدة

حاجة متخصكش 2 مليون مشاهدة

جداً جداً 2 مليون مشاهدة

جابوا سيرته 9.7 مليون مشاهدة

حالة كركبة 710 ألف مشاهدة

يوم يومين 1.7 مليون مشاهدة

سابوك 1.2 مليون مشاهدة

حيطة سد 2.6 مليون مشاهدة كلمات اغنية ما أسامح يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات اغنية ما أسامح للفنانة أصالة إذا هان الغلا عندك .. أبلقى الغدر يشفعلي أبغدر فيك بأحلامك حقيقة طُهري الواضح و لكن أعرِف النيّه .. غيابك حيل يشبهلي قهرني غيابك و لكن طلع إحساسنا فاضح يطيب النوم و إنت ظالم..؟ كفيل الله يردها لي و إذكِر وقتها إني .. حلفت بالله ما أسامح !! تدور الدنيا لو تقسى.. بتلقى دعوتي هي هي عسى الله يحرق أعصابك كثِر ما كنت لي جارِح دامك شايف إن عمري ضياع لعمرك المضوي دامك جامع الرغبات و أنا إلّي فدنيتك طارِح بساوي طيشك بطيبك.. و أكسِر ضلعك الّي بي و أطلب ربي إن يخلِق .. فقلبي كرهِك الجامِح ذبحت إحساسي الوافي .. دفنته في دموعك لي بكَت عيوننا الإثنين .. من إلّي فيننا ذابح ؟ إذا كان الخطا آسف .. أبخطي لين تعذرلي و إذا كان الأسف غلطه .. أبرضى بحكيِك البارِح إذا متجاهل و عارِف .. إترِك صدّنا يِروي عروق البُعد يا حظّي .. رِدلي عقلي السارِح و إذا ناوي بترجعلي .. أو إنك مِخطي ترجعلي تأكد ما فرقت عندي .. حلفت بالله ما اسامح فيديو كليب اغنية ما أسامح كلمات : محمد الكبير، ألحان : أنا، توزيع : عمرو عبد الفتاح سوف نقدم لكم فى موقع نجوم مصرية كلمات أجدد الأغاني وفيديو كليب الأغنية وأداء الأغنية

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