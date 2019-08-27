كلمات اغنية في قربك – أصالة | Assala – Fi Orbak

كلمات اغنية في قربك – أصالة. يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات اغنية في قربك أصالة بعد أن طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أغنيتها “جداً جداً”، منذ يومين وطرحها لأغنية حاجة متخصكش منذ أسبوع تعود الفنانة لطرح أغنية جديدة، وفيديو كليب جديد بعنوان “في قربك”، وقد حققت أغنية الفنانة أصالة الأخيرة جداً جداً أكثر من 1 مليون مشاهدة على اليوتيوب ونال فيديو كليب الاغنية 38 ألف تسجيل إعجاب

وخلال دقائق من عرض وطرح الفنانة أصالة نصري أغنية في قربك نالت الأغنية العديد من تسجيلات الإعجاب وحصدت الاغنية أكثر من 18 ألف مشاهدة خلال دقائق فقط من عرض الأغنية، وفي زيادة مع كل دقيقة، وقد قامت الفنانة أصالة بتعيين عد تنازلي لطرح أغنية حيطة سد منذ الأمس لتشويق جمهورها وإثارة حماسهم وقامت الفنانة بطرح ألبومها في قربك كامل على تطبيق deezer طبقا لما قالته الفنانة في تويتة على حسابها على تويتر

ألبوم “في قربك” للفنانة أصالة

قامت الفنانة أصالة بطرح باقي أغاني ألبومها في قربك اليوم وتعيين عد تنازلي لبعض أغاني الألبوم لعرضها لأول مرة خلال دقائق على قناة الفنانة الرسمية على اليوتيوب والتي يبلغ عدد المشتركين بها 2.5 مليون مشترك تقريباً، ونالت أغاني الألبوم حتى الآن إعجاب، ورضى جمهور الفنانة أصالة نصري ومن المتوقع نجاح باقي أغاني الألبوم التي سيتم طرحها بسبب جمهور الفنانة الواسع في مصر، والوطن العربي كافة كما أنها من أشهر الفنانات في الوطن العربي كما أنها تتميز بخامة صوت جميلة، ومميزة، وقوية، وكان من المقرر إصدار أغنية جابو سيرته في الساعة الــ 6 مساءً من يوم 27/8/2019 على قناة الفنانة أصالة على اليوتيوب وتختتم الفنانة طرح ألبوم في قربك كامل على اليوتيوب بأغنية في قربك لذلك نقدم لكم كلمات اغنية في قربك للفنانة أصالة

أغاني ألبوم في قربك

في قربك

نكتة بايخة

مبقاش سر

حاجة متخصكش

جداً جداً

جابوا سيرته

حالة كركبة

يوم يومين

سابوك

حيطة سد كلمات اغنية في قربك أصالة ﻓﻲ ﻗرﺑك ﺑﺣب اﻟﻠﻲ ﺟﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ

ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﻌد اﻟﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ

ﻓﻲ ﻗرﺑك ﺑﺣﺑك ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﺣﺑك

و ھﻔﺿل اﺣﺑك اﻧﺎ..

ﺑﺗﺑﻌد واﺣﺷﻧﻲ ﺑﺗرﺟﻊ واﺣﺷﻧﻲﺣﺑﯾﺑﻲ ﻣﻔﯾش زﯾﻧﺎ..

ﻓﻲ ﻗرﺑك ﺑﺣب اﻟﻠﻲ ﺟﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ

ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﻌد اﻟﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ

ﻓﻲ ﻗرﺑك ﺑﺣﺑك ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﺣﺑك

و ھﻔﺿل اﺣﺑك اﻧﺎ..

ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﻔﻛر و ﺑﺗﻌب و ﺑﺳﮭر

ﻋﻠﻲ اﻟﺑﻌد ﻣﻘدرش اﻧﺎ

ﺧﻠﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺿن اﻟﺳﻣﺎ و ﻟﯾﺎﻟﯾﻧﺎ

و اﻧﺎ ﺟﻣﺑك ﻟﯾل اﻟﺳﮭر ﻣﺻﺣﯾﻧﻲ

ﺑﻲ ﻋﯾوﻧك اﻧﺎ ﻣﻐرﻣﮫ و ﻣﺳﻛﯾﻧﺎ

ﺑﻌﺷق ﺿﺣﻛﺗك اﻟﻘﻣر ﺑﺗﺣﯾﯾﻧﻲ

ﻓﻲ ﻗرﺑك ﻋﺷﻘت اﻟﺳﮭر ﺑﻲ اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ

ﺗﻣﻠﻲ اﻧﺗﻲ اﺣﻠﻲ ﻣن اﻟﻠﻲ ﻓﻲ ﺧﯾﺎﻟﻲ

ﻓﻲ ﻗرﺑك ﺑﺣﺑك ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﺣﺑك

و ھﻔﺿل اﺣﺑك اﻧﺎ

ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﻔﻛر و ﺑﺗﻌب و ﺑﺳﮭر

ﻋﻠﻲ اﻟﺑﻌد ﻣﻘدرش اﻧﺎ

ﺧﻠﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺿن اﻟﺳﻣﺎ و ﻟﯾﺎﻟﯾﻧﺎ

و اﻧﺎ ﺟﻣﺑك ﻟﯾل اﻟﺳﮭر ﻣﺻﺣﯾﻧﻲ

ﺑﻲ ﻋﯾوﻧك اﻧﺎ ﻣﻐرﻣﮫ و ﻣﺳﻛﯾﻧﺎ

ﺑﻌﺷق ﺿﺣﻛﺗك اﻟﻘﻣر ﺑﺗﺣﯾﯾﻧﻲ

ﺑﻲ ﻓرﺣت ﻋﯾﻧﯾك ﺑﯾﺎ ﻓرﺣت ﺳﻧﯾﻧﯾﻰ

ﻓﻰ ﺻوﺗك ﺑﺣس ﺑﻲ أﻣﺎن ﺑﯾداوﯾﻧﻲ .. فيديو كليب اغنية في قربك أصالة كلمات : محمد سرحان، ألحان : إيهاب عبدالواحد، توزيع : فهد سوف نقدم لكم فى موقع نجوم مصرية كلمات أجدد الأغاني وفيديو كليب الأغنية وأداء الأغنية

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