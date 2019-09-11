كلمات اغنية فارقوني – ناصيف زيتون | Nassif Zeytoun – Faregouni

يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات اغنية فارقوني ناصيف زيتون، يعود الفنان ناصيف زيتون بعد غياب دام اسبوعين عن الساحة الغنائية بعد طرح أغنيته “سلمي” والتي حققت نجاح باهر لدى جماهيره ومحبيه كما نالت أغنية “سلمى” 3.6 مليون مشاهدة على اليوتيوب كما نالت 123 ألف تسجيل إعجاب على اليوتيوب حتى الآن ومنذ طرح الفيديو كليب على اليوتيوب، يعود الفنان ناصيف زيتون بفيديو كليب واغنية جديدة “فارقوني”







قام الفنان ناصيف زيتون بطرح أجدد اغنية له يوم 11/9/2019 وحققت الاغنية نجاح باهر خلال يوم واحد فقط من طرحها على اليوتيوب حيث حققت الأغنية 915 ألف مشاهدة على اليوتيوب كما نالت الاغنية 90 ألف تسجيل إعجاب منذ طرح الاغنية، والفيديو كليب حتى الآن وتعتبر اغنية فارقوني أجدد أغنية في ألبوم الفنان ناصيف زيتون الجديد







ويعتبر الفنان ناصيف زيتون من أفضل الفنانين السوريين، ومن أفضل الأصوات الشابة في الوطن العربي ويتميز الفنان ناصيف زيتون بخامة صوت قوية، ومميزة تمكنه من أداء أغانيه بطريقة مميزة وجودة عالية ، ونال الفنان ناصيف زيتون لقب استار أكاديمي لعام 2010، ويتمتع الفنان الشاب بشعبية كبيرة في الوطن العربي كافة ووصل عدد المشتركين في قناته على اليوتيوب 2.6 مليون مشترك

تتميز الأغنية بجودة الصوت ودقة الصورة ويتوافر الفيديو كليب بدقة عرض حتى 1080p50 hd للإستمتاع بصورة واضحة، ودقة عالية خالية من التشويش، ومن المتوقع نجاح الأغنية بسبب جمهور الفنان السوري ناصيف زيتون في جميع أنحاء الوطن العربي، وبسبب جودة صوته، وقوته الذي يتميز بها الفنان السوري ذو الـ30 عاماً، وخامة صوته المميزة







كلمات اغنية فارقوني ناصيف زيتون

يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات اغنية فارقوني ناصيف زيتون







فارقوني لا تيجوني ولا أريد أخبار منكم توصل ولا شي أصلاً فارقوني وارحموني ما أحن وارجعلكم دنيتي في البعد أحسن كل مرة أسامحكم وقول بخاطر العشرة توفولي مرة وترجع الغلطة بعد فترة ما اسمح لقلبي بعد أي واحد يكسره هل مرة رايح من صدق ونسوني هل مرة بالسلامه ومو ندامه كان لازم من الاول ابتعد وانسی هواكم لامحنّه ولا ابتسامه بس وجه من عندي يزعل ليش اضل باقي معاكم كل ما اجيكم لازم ات سمعوني شي يقهر كل كلمه من عدكم اليه تشبه الخنجر واللهي مو ناوي البعد لكن صرت مُجبر انتو الجبرتوني ابيع احساسي واتغير

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فيديو كليب اغنية فارقوني ناصيف زيتون

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