كلمات اغنية عيش يا قلبي ابو | Abu – Eish Ya Alby

كلمات اغنية عيش يا قلبي ابو كاملة. يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات اغنية عيش يا قلبي للفنان ابو بعد غياب شهرين عن الساحة بعد الأغنية التي إشترك فيها “اسمها موجود”، والتي حققت 205 ألف مشاهدة على اليوتيوب يعود الفنان ابو إلى الساحة بفيديو كليب، واغنية جديدة، وهي اغنية عيش يا قلبي حتي يمتع الفنان جمهوره ومحبيه في جميع أنحاء الوطن العربي

وتعتبر أخر أغاني الفنان الخاصة به هي أغنية 3 دقات التي قام بغنائها مع الفنانة القديرة يسرا وتم نشرها في 12/10/2017 تعتبر انطلاقة للفنان ابو، وحققت الأغنية انتشار واسع جدا، وحققت نجاح باهر حيث حققت الاغنية 495 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وحققت أكثر من 2.2 مليون تسجيل إعجاب حتى الآن وتعتبر اغنية 3 دقات أكثر اغاني الفنان ابو شهرة حتى الآن، وبعد غياب الفنان ابو يعود بأغنية عيش يا قلبي والتي تم نشرها في 25/8/2019، وحققت حتى الآن 111 ألف مشاهدة على اليوتيوب، ونالت 12 ألف تسجيل إعجاب

ويتميز الفنان ابو بصوت مميز ورائع، وخامة صوته فريدة كما أنه مصري الجنسية، وليس أجنبي كما يعتقد البعض، وشارك الفنان ابو في الغناء في إعلان لشركة “شيبسي”، وتألق الفنان ابو حتى الآن في أغانيه التي أداها لذلك يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات اغنية عيش يا قلبي ابو وفيديو كليب الاغنية

كلمات اغنية عيش يا قلبي ابو

لو انت حابه بتداري يا قلبي ليه

ليه تخبي حبك وتكون عايش كدا هتموت عليه

ازاي ترضالي اعيش من غيره دة ياما حلمت بيه

وحلمت اعيش لياليه

مادام عشقته ما تقول يا قلبي قول

متخافش كلام الناس حكم الغرام هو الأصول

ليه تعيش ايام وحدك وتخلي ليلك يطول عمال تفكر فيه

عيش يا قلبي عيش طلع احساسك كله

الدنيا دي من غير ما نعشق ماتساويش

كل نظرة من عنيه عايزاك تروحله سيب مشاعرك ماتداريش

عيش يا قلبي عيش واياك ولا يوم تستنى

تستنى ايه ما خلاص لقيت نفسك معاه

يلا غني لليالي والقمر واتمنى وارقص رقصة مع الحياة

ايام وليالي بتفوت بس في سكوت

مزيكة الحب في قلبي اعلى من اي صوت

وانا بالنسبالي خلاص مش ممكن لحظة تفوت الا اما اكون وياك

اه يا قلبي يا قلبي جمال عينيه

بتاخدني في رحلة بعيد عن كل العالم واللي فيه

وبروح لمكان ياما كان بخيالي في يوم روحي تلاقيه انا كلي راح لهواه

فيديو كليب أغنية عيش يا قلبي عيش ابو

يمكنكم متابعة أخبار الفنان ابو عن طريق صفحته الرسمية على الفيس بوك أو حساب الفنان الرسمي على الانستجرام

سوف نقدم لكم فى موقع نجوم مصرية كلمات أجدد الأغاني وفيديو كليب الأغنية وأداء الأغنية

ويمكنكم تقديم نقدكم للمقال عن طريق ترك تعليق أو التواصل معي على الفيس بوكأو تويتر

← إقرأ أيضاً: