كلمات اغنية حيطة سد – أصالة | Assala – Heita Sad

كلمات اغنية حيطة سد – أصالة. يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات اغنية حيطة سد أصالة بعد أن طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أغنيتها “جداً جداً”، منذ يومين وطرحها لأغنية حاجة متخصكش منذ أسبوع تعود الفنانة لطرح أغنية جديدة، وفيديو كليب جديد بعنوان “حيطة سد”، وقد حققت أغنية الفنانة أصالة الأخيرة جداً جداً أكثر من 1 مليون مشاهدة على اليوتيوب ونال فيديو كليب الاغنية 38 ألف تسجيل إعجاب

وخلال دقائق من عرض وطرح الفنانة أصالة نصري أغنية حيطة سد نالت الأغنية العديد من تسجيلات الإعجاب وحصدت الاغنية أكثر من 18 ألف مشاهدة خلال دقائق فقط من عرض الأغنية، وفي زيادة مع كل دقيقة، وقد قامت الفنانة أصالة بتعيين عد تنازلي لطرح أغنية حيطة سد منذ الأمس لتشويق جمهورها وإثارة حماسهم وقامت الفنانة بطرح ألبومها في قربك كامل على تطبيق deezer طبقا لما قالته الفنانة في تويتة على حسابها على تويتر

ألبوم “في قربك” للفنانة أصالة

قامت الفنانة أصالة بطرح باقي أغاني ألبومها في قربك اليوم وتعيين عد تنازلي لبعض أغاني الألبوم لعرضها لأول مرة خلال دقائق على قناة الفنانة الرسمية على اليوتيوب والتي يبلغ عدد المشتركين بها 2.5 مليون مشترك تقريباً، ونالت أغاني الألبوم حتى الآن إعجاب، ورضى جمهور الفنانة أصالة نصري ومن المتوقع نجاح باقي أغاني الألبوم التي سيتم طرحها بسبب جمهور الفنانة الواسع في مصر، والوطن العربي كافة كما أنها من أشهر الفنانات في الوطن العربي كما أنها تتميز بخامة صوت جميلة، ومميزة، وقوية، وكان من المقرر إصدار أغنية جابو سيرته في الساعة الــ 2 ظهراً من يوم 27/8/2019 على قناة الفنانة أصالة على اليوتيوب لذلك نقدم لكم كلمات اغنية حيطة سد للفنانة أصالة

أغاني ألبوم في قربك

كلمات اغنية حيطة سد للفنانة أصالة

ﻧﺑﻌد ..

اﺣﺳن ﻣﺎاﻧﺎ واﻧﺗﺎ ﺑﻧﻌﻧد

واﺻﻠﯾن ﺣﯾطﮫ ﺳد وﻗﻔﻠت

ﺟرﺑﻧﺎ ﺣﻠول اﻟﻘرب وﻣﻘدرﻧﺎش

ﺳﻠم

اﻟﻘﻠب ﺳﻛت وأﺗﺄﻟم

وﻋﻧﯾﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﺑﺗﺗﻛﻠم

ﺑﺗﻘول ان اﺣﻧﺎ اﻟﻘرب ﻣرﯾﺣﻧﺎش …..

ھﻧﺗﺟرأ وﻣن ﺣﻛﺎﯾﺗﻧﺎ ﻧﺗﺑرأ

ده ﺣﺎل اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺗﻔرق

ﻣﺎﺑﯾن ﺣب ف ﻗﻠب اﺗﻧﯾن …..

وﺣﺎوﻟﻧﺎ

ﻧﻣﺷﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ﻛﻣﻠﻧﺎ

ﻟﻘﯾﻧﺎ ﺷﻌور ﺑﯾﻘﺗﻠﻧﺎ

وھو اﻟﺑﻌد ﻛﺎن ﺳﺎب ﻣﯾن ……

ﻋدت ﻓﺗرات ف ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ وﻣدت

ﻛﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻧﺗﻌود

وﺑﻧرﺟﻊ ﺗﺎﻧﻲ ﻟﻧﻔس اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت …..

ﺳﮭﻠﮫاﻟﺑﻌد ده ھﯾﻛون اﺣﻠﻲ

وھﻧﺗﻌب ﺣﺑﮫ وﻧﮭدي

اﺣﺳن ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺣل ﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎ ﺳﻛﺎت

ھﻧﺗﺟرأ

وﻣن ﺣﻛﺎﯾﺗﻧﺎ ﻧﺗﺑرأ

ده ﺣﺎل اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺗﻔرق

ﻣﺎﺑﯾن ﺣب ف ﻗﻠب اﺗﻧﯾن …..

وﺣﺎوﻟﻧﺎ

ﻧﻣﺷﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ﻛﻣﻠﻧﺎ

ﻟﻘﯾﻧﺎ ﺷﻌور ﺑﯾﻘﺗﻠﻧﺎ

وھو اﻟﺑﻌد ﻛﺎن ﺳﺎب ﻣﯾن ..

فيديو كليب اغنية حيطة سد أصالة

المؤلف : عمرو المصري، الملحن : عمر عادل، الموزع : عمرو الخضري

سوف نقدم لكم فى موقع نجوم مصرية كلمات أجدد الأغاني وفيديو كليب الأغنية وأداء الأغنية

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