كلمات اغنية حالة كركبة – أصالة | Assala – Halet Karkba

كلمات اغنية حالة كركبة – أصالة. يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات اغنية حالة كركبة أصالة بعد أن طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أغنيتها “جداً جداً”، منذ يومين وطرحها لأغنية حاجة متخصكش منذ أسبوع تعود الفنانة لطرح أغنية جديدة، وفيديو كليب جديد بعنوان “حالة كركبة”، وقد حققت أغنية الفنانة أصالة الأخيرة جداً جداً أكثر من 1 مليون مشاهدة على اليوتيوب ونال فيديو كليب الاغنية 38 ألف تسجيل إعجاب

وخلال دقائق من عرض وطرح الفنانة أصالة نصري أغنية حالة كركبة نالت الأغنية العديد من تسجيلات الإعجاب وحصدت الاغنية أكثر من 10 ألف مشاهدة خلال دقائق فقط من عرض الأغنية، وفي زيادة مع كل دقيقة، وقد قامت الفنانة أصالة بتعيين عد تنازلي لطرح أغنية حالة كركبة منذ الأمس لتشويق جمهورها وإثارة حماسهم وقامت الفنانة بطرح ألبومها في قربك كامل على تطبيق deezer طبقا لما قالته الفنانة في تويتة على حسابها على تويتر

ألبوم “في قربك” للفنانة أصالة

قامت الفنانة أصالة بطرح باقي أغاني ألبومها في قربك اليوم وتعيين عد تنازلي لبعض أغاني الألبوم لعرضها لأول مرة خلال دقائق على قناة الفنانة الرسمية على اليوتيوب والتي يبلغ عدد المشتركين بها 2.5 مليون مشترك تقريباً، ونالت أغاني الألبوم حتى الآن إعجاب، ورضى جمهور الفنانة أصالة نصري ومن المتوقع نجاح باقي أغاني الألبوم التي سيتم طرحها بسبب جمهور الفنانة الواسع في مصر، والوطن العربي كافة كما أنها من أشهر الفنانات في الوطن العربي كما أنها تتميز بخامة صوت جميلة، ومميزة، وقوية، وكان من المقرر إصدار أغنية جابو سيرته في الساعة الـ6:30 مساءً من يوم 27/8/2019 على قناة الفنانة أصالة على اليوتيوب وتختتم الفنانة طرح ألبوم في قربك كامل على اليوتيوب بأغنية في قربك لذلك نقدم لكم كلمات اغنية حالة كركبة للفنانة أصالة

أغاني ألبوم في قربك

في قربك

نكتة بايخة

مبقاش سر

حاجة متخصكش

جداً جداً

جابوا سيرته

حالة كركبة

يوم يومين

سابوك

حيطة سد كلمات اغنية حالة كركبة للفنانة أصالة ﺣﺎﻟﺔ ﻛرﻛﺑﺔ..

ﻓﻲ دﻣﺎﻏﻲ درﺑﻛﺔ..

ﻛل اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣﻠﺧﺑطﺔ.. وﺣﯾﺎﺗﻲ ﻣﻛﻌﺑﻠﺔ

ﻣﻠﯾت..

وراﺣﺔ ﺑﺎﻟﻲ واﺣﺷﺎﻧﻲ

واﺣﺷﺎﻧﻰ

ﻧوﯾت..

أﻋﯾد ﺗرﺗﯾﺑﻲ ﻣن ﺗﺎﻧﻲ

ﻣن ﺗﺎﻧﻰ و ﻣﻠﯾت.

وراﺣﺔ ﺑﺎﻟﻲ واﺣﺷﺎﻧﻲ

واﺣﺷﺎﻧﻰ ﻧوﯾت..

أﻋﯾد ﺗرﺗﯾﺑﻲ ﻣن ﺗﺎﻧﻲﻣن ﺗﺎﻧﻰ واﻣﺳﺢ ﻛل اﻟﻠﻰ راح ..

وأﻗﻔل ﻗﻠﺑﻲ ﺑﻣﻔﺗﺎح..

ﻋﻠﻲ ﻛل اﻟﻠﻰ ﻟﯾﮫ ﺑرﺗﺎح ..

وأرﺗﺎح

ﻋﺻﺑﯾﺗﻲ ﻏﻠطﺗﻲ..

ھو أﻧﺎ ﻻﻗﯾﺔ ﺻﺣﺗﻲ..

ﻋدﯾﮭﺎ وﻓوﺗﻲ..

ده ﻛل ﺣﺎﺟﺔ ﺑوﻗﺗﮭﺎ ﺗﻛﺷر ھﺿﺣﻛﻠﮭﺎ..

ھﺗزق ھزﻗﮭﺎ..

ﻟو أﻟف ﻣﺷﻛﻠﺔ.. ﺑﺎﻟراﺣﺔ ھﺣﻠﮭﺎ

و ﻣﻠﯾت..

وراﺣﺔ ﺑﺎﻟﻲ واﺣﺷﺎﻧﻲ واﺣﺷﺎﻧﻰ

ﻧوﯾت..

أﻋﯾد ﺗرﺗﯾﺑﻲ ﻣن ﺗﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺎﻧﻰﻣﻠﯾت..

وراﺣﺔ ﺑﺎﻟﻲ واﺣﺷﺎﻧﻲ واﺣﺷﺎﻧﻰ

ﻧوﯾت.. أﻋﯾد ﺗرﺗﯾﺑﻲ ﻣن ﺗﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﺎﻧﻰ

واﻣﺳﺢ ﻛل اﻟﻠﻰ راح ..

وأﻗﻔل ﻗﻠﺑﻲ ﺑﻣﻔﺗﺎح..

ﻋﻠﻲ ﻛل اﻟﻠﻰ ﻟﯾﮫ ﺑرﺗﺎح ..

وأرﺗﺎح فيديو كليب أغنية حالة كركبة أصالة كلمات : إسلام مصطفى، ألحان : أميرة عامر، توزيع و فواصل موسيقية : أدهم دهيمة – إلهامي دهيمة سوف نقدم لكم فى موقع نجوم مصرية كلمات أجدد الأغاني وفيديو كليب الأغنية وأداء الأغنية

ويمكنكم تقديم نقدكم للمقال عن طريق ترك تعليق أو التواصل معي على الفيس بوكأو تويتر

← إقرأ أيضاً: