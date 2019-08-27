كلمات اغنية جابوا سيرته – أصالة | Assala – Gabo Sert

كلمات اغنية جابوا سيرته – أصالة. يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات اغنية جابو سيرته اصالة بعد أن طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أغنيتها “جداً جداً”، منذ يومين وطرحها لأغنية حاجة متخصكش منذ أسبوع تعود الفنانة لطرح أغنية جديدة، وفيديو كليب جديد بعنوان “جابو سيرته”، وقد حققت أغنية الفنانة أصالة الأخيرة جداً جداً أكثر من 1 مليون مشاهدة على اليوتيوب ونال فيديو كليب الاغنية 38 ألف تسجيل إعجاب

وخلال دقائق من عرض وطرح الفنانة أصالة نصري أغنية جابو سيرته نالت الأغنية العديد من تسجيلات الإعجاب وحصدت الاغنية أكثر من 18 ألف مشاهدة خلال دقائق فقط من عرض الأغنية، وفي زيادة مع كل دقيقة، وقد قامت الفنانة أصالة بتعيين عد تنازلي لطرح أغنية جابو سيرته منذ الأمس لتشويق جمهورها وإثارة حماسهم وقامت الفنانة بطرح ألبومها في قربك كامل على تطبيق deezer طبقا لما قالته الفنانة في تويتة على حسابها على تويتر

ألبوم “في قربك” للفنانة أصالة

قامت الفنانة أصالة بطرح باقي أغاني ألبومها في قربك اليوم وتعيين عد تنازلي لبعض أغاني الألبوم لعرضها لأول مرة خلال دقائق على قناة الفنانة الرسمية على اليوتيوب والتي يبلغ عدد المشتركين بها 2.5 مليون مشترك تقريباً، ونالت أغاني الألبوم حتى الآن إعجاب، ورضى جمهور الفنانة أصالة نصري ومن المتوقع نجاح باقي أغاني الألبوم التي سيتم طرحها بسبب جمهور الفنانة الواسع في مصر، والوطن العربي كافة كما أنها من أشهر الفنانات في الوطن العربي كما أنها تتميز بخامة صوت جميلة، ومميزة، وقوية، وكان من المقرر إصدار أغنية جابو سيرته في الساعة الــ 2 ظهراً من يوم 27/8/2019 على قناة الفنانة أصالة على اليوتيوب لذلك نقدم لكم كلمات اغنية جابو سيرته للفنانة أصالة

أغاني ألبوم في قربك

في قربك

نكتة بايخة

مبقاش سر

حاجة متخصكش

جداً جداً

جابوا سيرته

حالة كركبة

يوم يومين

سابوك

حيطة سد كلمات اغنية جابو سيرته أصالة ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ ..

ﻗﻠت ﯾﻣﻛن اﺣن ﺗﺎﻧﻰ و ﯾﻣﻛن ارﺟﻊ ..

و اﻟﻛﻼم ﺟﺎب ﺑﻌﺿﮫ ﻓﺟﺄة ﺑدأت ارﻛز

ﻗﺎﻟوا ﻋﺎﯾش ﻋﺎدى ﻗﺎﻟوا ﻛﻼم ﯾﻧرﻓز

ﺳﻣﻌت ﻋﻧﮫ ﺣﺎﺟﺎت ﯾﺎرﯾت ﻣﺎ ﺳﻣﻌﺗﮭﺎ

ﺑﯾﻘوﻟوا ﻗﺎﺑل واﺣدة ﺑﻌدي و ﺣﺑﮭﺎ

ﺣﺎوﻟت أَﺗﱢوه ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻗد ﻣﺎ أﻗدر.

ﻣش ﻋﺎﯾزة أﺳﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻧﮫ وﻋﻧﮭﺎ

ﻛﺎن ﻧﻔﺳﻲ أھرب ﻣن ﻛﻼﻣﮭم

ﺧﻔت أﻣﺷﻲ ﻻ ﯾﺎﺧدوا ﺑﺎﻟﮭم

وﻟو ﻣﺷﯾت ھﯾﺑﺎن ﻋﻠﯾﺎ ..

وأﺧﺎف ﻻ ﺿﻌﻔﻲ ﯾﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ

ﯾﺎأرض إﻧﺷﻘﻲ و اﺑﻠﻌﯾﻧﻲ

ﻗﺑل ﻣﺎﯾﺑﺎن اﻟﻲ ﻓﯾﺎ ..

ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ ..

وﻗﻔت ﺣﯾﺎﺗﻰ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻠﺣظﺔ دﯾﮫ

وﻛﺄﻧﻰ ﺗﺎﯾﮭﮫ ودﻧﯾﺗﻰ ﺑﺗﻠف ﺑﯾﺎ ..

ﻣن ارﺗﺑﺎﻛﻰ و ﺣزﻧﻰ ﻛﻧت ﺑدارى وﺷﻲ

ﻗﻠت اﻋذروﻧﻰ اﻧﺎ ﻻزم اﺧد ﺑﻌﺿﻰ و أﻣﺷﻰ

و ھﻰ دى اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻠﻰ ﻗﻠﺗﮭﺎ

و ﺳﻣﻌت ﺻوت ﺑﯾﻘول ﺳﯾﺑوھﺎ ﻟوﺣدھﺎ

وﺗﻌدي ﻛل اﻟذﻛرﯾﺎت ﻗدام ﻋﻧﯾﺎ

ﻣﻌﻘول ﺧﻼص ﻛل اﻟﻠﻰ ﻛﺎن ﺑﯾﻧﺎ اﻧﺗﮭﻰ ..

ﻛﺎن ﻧﻔﺳﻲ أھرب ﻣن ﻛﻼﻣﮭم

ﺧﻔت أﻣﺷﻲ ﻻ ﯾﺎﺧدوا ﺑﺎﻟﮭم

وﻟو ﻣﺷﯾت ھﯾﺑﺎن ﻋﻠﯾﺎ ..

وأﺧﺎف ﻻﺿﻌﻔﻲ ﯾﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ

ﯾﺎأرض إﻧﺷﻘﻲ و اﺑﻠﻌﯾﻧﻲ

ﻗﺑل ﻣﺎﯾﺑﺎن اﻟﻲ ﻓﯾﺎ ..

ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ و ﻏﻠطﺗﻰ أﻧﻰ ﻓﺿﻠت اﺳﻣﻊ …

فيديو كليب أغنية جابو سيرته أصالة

كلمات : عبدالرحمن محمد الحان : مدين توزيع : احمد ابراهيم

سوف نقدم لكم فى موقع نجوم مصرية كلمات أجدد الأغاني وفيديو كليب الأغنية وأداء الأغنية

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