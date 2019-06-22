كلمات اغنية بابا للنجم Mohamed Ramadan مع الفيديو كامل

يعيش النجم المصري محمد رمضان Mohamed Ramadan ازهى عصورة فى التمثيل بعد مسلسل زازال وعلى يوتيوب بعد انتاج شركة روتانا فيديو كليب جديد بعنوان ” بابا ” مشاهدة فيديو كليب محمد رمضان الجديد على يوتيوب.



كلمات فيديو كليب ” بابا ”

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

الي جاي هيوجع اكتر

دي حقيقة ومش بتكبر

عاوزك تقعد تتفرج

زلزال وبمليون ريختر

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

شاغلك متشغلنيش

كلام وفعل مفيش

مليش انا في التهويش

بطير زى الخفافيش

ياتبقي قد كلامك

ياتخلي كلامك قدك

هاتكون قدامي ههدك

زلزال نازل علي أرضك

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

أنا أسد الغابة

جمهوري مسيطر وفي ظهري بمليون دبابة

لو عند بعند انت اللي بدأت أنا كدة هتغابه

دانا أسد الغابه

وبتاع أفعال مش قولنا وقال ولا عمري ف يوم أتهز

انت زيك زى كتير تانيين أخرك بسنانك جز

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

انتوا مين بقالكوا سنين نايمين

صحيتوا لقيتونا راكبين

شوفوا انتوا فين واحنا فين احنا فين احنا فين

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

بابا… بابا مين يابني

بابا… بابا إيه يابني

زلزال وبمليون ريختر

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

زلزال زلزال زلزال بيهز جبال

شركة روتانا تساير العصر والتقدم مسوقين الشركة وجدوا أن النجم المصري محمد رمضان كل فيديو له على يوتيوب يتجاوز الملايين من المشاهدات فقامو بالتعاقد مع على هذا الفيديو الجديد ” بابا ” حتى يكون للشركة مكانة ومشاهدات على يوتيوب

بعض اعمل نجم مصر ” محمد رمضان ”

بدأ محمد رمضان Mohamed Ramadan مسيرته الفنية في عام 2004 في المسرح مع الممثل الكوميدي سعيد صالح ثمَّ شارك بأدوار صغيرة في المسلسلات التلفزيونية وافلام السينما ، ومن بينها السندريلا والذي أدى فيه شخصية الممثل المصري الراحل أحمد زكي، وأولاد الشوارع في عام 2006. وقد نال إعجاب النجم العالمي عمر الشريف بدوره البسيط في مسلسل حنان وحنين عام 2007.

في عام 2008 ظهر أيضًا بأدوار بسيطة على الشاشة الصغيرة في مسلسل الهاي سكول ورمانة الميزان، كما أدى شخصية العسكري شلبي في الفيلم الكوميدي السياسي رامي الاعتصامي.

استمر بالعمل في السنوات التالية وشوهد في مسلسلين هانم بنت باشا و حكايات وبنعشها في عام 2009، وتبعها المسلسل الدرامي الجماعة في عام 2010 ، بالإضافة لبعض المشاركات البسيطة في السينما.

في العام التالي بدأ محمد رمضان بالظهور بأدوار كبيرة حيث شارك ببطولة مسلسل إحنا الطلبة مع الممثلين أحمد سعد ومحمد نجاتي، ومسلسل دوران شبرا. كما تقدم بأعماله السينمائية حيث تقاسم البطولة مع أحمد عزمي وسوسن بدر في فيلم الشوق، بينما لعب دور البطولة في فيلم الخروج من القاهرة بنفس العام

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