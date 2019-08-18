كلمات أغنية “3 دقات” أبو ويسرا بالفيديو

حققت أغنية 3 دقات نجاحا كبيرا في فترة قليلة فقد تعدت الاغنية ثلاث دقات 3 دقات اكثر من اثنا عشر مليون مشاهدة في اقل من أسبوع وقد نالت أغنية ثلاث دقات للفنان أبو ويسرا إعجاب الكثير وأصبحت أولى فيديوهات اليوتويب في المحتويات الرائجة، في فترة إطلاقها، ونظراً لإعجاب الكثير من المتابعين بأغنية 3 دقات وشهرتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي نوضح لكم أغنية 3 دقات مع استعراض فيديو كليب الأغنية، واليكم كلمات أغنية 3 Daqat : ثلاث دقات للفنان أبو ويسرا : Abu Yousra.
كلمات الأغنية
وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد
عمال أحكيله وأشكيله وأشرح وأعيد
فجأة لاقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر
خارجة من المايه وطلتها أقوى من السحر
لما شوفتها قلبي دق 3 دقات
والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات
لما الرق دخل قلبي رق وحنيت
طب هعمل إية روحت أنا غنيت
أمتى الحب طال قلبي ولا في الخيال
عودك ده فيه يتقال موال
ويا عيني يا سيدي على الأيام
لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات
ولاقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول
عقلي يعقلني وقلبي يقولي روحلها قول
مخدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان
روحت وقولتلها إن أنا ولهان
وتمر شهور وسنين على يومها ومش ناسين
أنا شوفتك أمتى يا حب العمر وشوفتك فين
وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر
عن قصة حب أقوى من السحر
أمتى الحب طال قلبي ولا في الخيال
عشقك ده فيه يتقال موال
ويا عيني يا سيدي على الأيام
لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي فات
التعليقات
tres jolis et facile