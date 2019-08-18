كلمات أغنية “3 دقات” أبو ويسرا بالفيديو

حققت أغنية 3 دقات نجاحا كبيرا في فترة قليلة فقد تعدت الاغنية ثلاث دقات 3 دقات اكثر من اثنا عشر مليون مشاهدة في اقل من أسبوع وقد نالت أغنية ثلاث دقات للفنان أبو ويسرا إعجاب الكثير وأصبحت أولى فيديوهات اليوتويب في المحتويات الرائجة، في فترة إطلاقها، ونظراً لإعجاب الكثير من المتابعين بأغنية 3 دقات وشهرتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي نوضح لكم أغنية 3 دقات مع استعراض فيديو كليب الأغنية، واليكم كلمات أغنية 3 Daqat : ثلاث دقات للفنان أبو ويسرا : Abu Yousra.

كلمات الأغنية