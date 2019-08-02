كلمات أغنية ناصيف زيتون – وصلك خبر |Nassif Zeytoun – Wassellik Khabar

يبهرنا نجم ستار أكاديمي، والفنان السوري ناصيف زيتون مرة أخرى خلال أسبوع واحد من نزول آخر أغنية له وهي أغنية “أنا معك” التي حققت 4.5 مليون مشاهدة خلال أسبوع من عرضها على اليوتيوب ليطرح الفنان ناصيف زيتون فيديو كليب جديد بعنوان “وصلك خبر” ليواصل نجاحات أغانيه بعدد مشاهدات

487 ألف مشاهدة خلال 5 ساعات من عرض الأغنية على قناة الفنان علي اليوتيوب، وحازت الأغنية على إعجاب 100 ألف مشاهد خلال 5 ساعات لتستمر نجاحات الفنان السوري، وتأتي الأغنية بعد سلسلة من الأغاني الخاصة بالفنان “تكي”، “كل يوم بحبك“،”أزمة ثقة”، “ما بظن”، “كرمال الله”، “أنا معك“، والتي تُدرج تحت ألبومه الجديد، وقام الفنان بوضع موقع الفيديو في لبنان.

وتتميز الأغنية بجودة الصوت ودقة الصورة ويتوافر الفيديو كليب بدقة عرض حتى 1080p50 hd للإستمتاع بصورة واضحة، ودقة عالية خالية من التشويش، ومن المتوقع نجاح الأغنية بسبب جمهور الفنان السوري ناصيف زيتون في جميع أنحاء الوطن العربي، وبسبب جودة صوته، وقوته الذي يتميز بها الفنان السوري ذو الـ30 عاماً، وخامة صوته المميزة

كلمات الأغنية :إيفان نَصٌوح، ألحان: سليم سلامة، إخراج: ريشا سركيس

يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات، وفيديو كليب أغنية “وصلك خبر” للفنان ناصيف زيتون للمشاهدة والإستماع بالفيديو كليب

كلمات أغنية “وصلك خبر”

جايي عن قلبي تسألي

بتهمك هيدي المسألي

والله الوفى سعرو غلي

وصار ناقصك منو

قلبي اللي ع رجوعك نطر

استغرب على بالك خطر

وأمني وصلك خبر

تا يطمنك انو

صفى اعما ما بيشوف

اخرس ما بيلفظ حروف

موجوع عملي معروف

وبعدي عنو

حبك ازاني وللاسف

قلبي الك ماعد لهف

رح بعتزر منك سلف

ما تطلبي نرجع

بعرف انا إني غلطت

لما البمتلك وثقت

سلمتا قلبي وندمت

صعب الندم ينفع

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