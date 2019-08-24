كلمات أغنية ناصيف زيتون سلمي | Nassif Zeytoun – Sallemi

كلمات أغنية سلمي للفنان ناصيف زيتون بعد غياب 3 أسابيع عن الساحة بعد طرح أغنيته “وصلك خبر” والتي حققت نجاح باهر لدى جماهيره ومحبيه كما نالت أغنية “وصلك خبر” 9 مليون مشاهدة على اليوتيوب كما نالت 267 ألف تسجيل إعجاب على اليوتيوب حتى الآن ومنذ طرح الفيديو كليب على اليوتيوب، يعود الفنان ناصيف زيتون بفيديو كليب وأغنية جديدة “سلمي”

قام الفنان ناصيف زيتون بطرح أجدد أغنية له يوم 23/8/2019 وحققت الأغنية نجاح باهر خلال يوم واحد فقط من طرحها على اليوتيوب حيث حققت الأغنية 1.24 مليون مشاهدة على اليوتيوب كما نالت الاغنية 90 ألف تسجيل إعجاب منذ طرح الأغنية، والفيديو كليب حتى الآن وتعتبر أغنية سلمي أجدد أغنية في ألبوم الفنان ناصيف زيتون الجديد

ويعتبر الفنان ناصيف زيتون من أفضل الفنانين السوريين، ومن أفضل الأصوات الشابة في الوطن العربي ويتميز الفنان ناصيف زيتون بخامة صوت قوية، ومميزة تمكنه من أداء أغانيه بطريقة مميزة وجودة عالية ، ونال الفنان ناصيف زيتون لقب استار أكاديمي لعام 2010، ويتمتع الفنان الشاب بشعبية كبيرة في الوطن العربي كافة ووصل عدد المشتركين في قناته على اليوتيوب 2.6 مليون مشترك

تتميز الأغنية بجودة الصوت ودقة الصورة ويتوافر الفيديو كليب بدقة عرض حتى 1080p50 hd للإستمتاع بصورة واضحة، ودقة عالية خالية من التشويش، ومن المتوقع نجاح الأغنية بسبب جمهور الفنان السوري ناصيف زيتون في جميع أنحاء الوطن العربي، وبسبب جودة صوته، وقوته الذي يتميز بها الفنان السوري ذو الـ30 عاماً، وخامة صوته المميزة

يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات أغنية سلمي للفنان ناصيف زيتون وفيديو كليب الأغنية

كلمات أغنية سلمي

عرف مين يحب هل مرة قلبي

زادك حلا الحب خليكي جنبي

بحب حلاكي بحب

تتهني بحبي

إستحكمك بالحب هل مرة قلبي

سلمي قلبك لقلبي سلمي

وسلمي عل ماضي ابقي سلمي

عيني سلمي روحي سلمي

أنا بس أنا لبفهم عليكي

بحبك يا أنا وروحي بين ديكي

كان يوم المنى اني لاقيكي

اني لاقيكي

فيديو كليب أغنية سلمي

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