بعد نزول برومو أغنية مهموم على اليوتيوب يطرح الفنان محمد منير فيديو كليب أغنيته الجديدة “مهموم” الذي ينتظره العديد من محبي، ومعجبي الفنان حيث غاب الفنان لمدة 5 أشهر منذ نزول آخر أغنية له، وهي أغنية “ابعدي عينيك عني”، وحقق الفيديو كليب 289 الف مشاهدة خلال 20 ساعة من عرض الأغنية في قناة الفنان محمد منير على اليوتيوب

وعلى الرغم من غياب الفنان لمدة طويلة عن الساحة إلا أنه يعود بقوة بأغنيته التي تتصف بالحزن، واللوم حيث بدأت الأغنية بكلمات مؤثرة من الحكمة “على قد الحب بيبقى اللوم وأنا باقي عليكو انما مهموم” حيث توصف شعور الفنان بالحزن، وتعبر عن حاله، وأجاد الفنان محمد منير إيصال الحالة، ومود الأغنية العام إلى المستمع من خلال أدائه الرائع كما عودنا الكينج، و تندرج الاغنية الي قوائم أغاني الفنان محمد منير تحت البوم “وطن”، والأغنية من تأليف أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم

وكما عودنا الفنان الكبير محمد منير على إمتاع جمهوره فقد أبدع في هذه الأغنية، والأغنية تتصف بجودة الكلمات، ووضوح المعاني، وتتميز بجودة، ونقاء الصوت، والصورة، وتتميز صورة الالبوم بأنها تنقل ما تحمله الأغنية فجاءت معبرة عن حالة الأغنية، ويتميز الفنان محمد منير بالعراقة حيث أنها بدأ مسيرته منذ عام 1977 ومازال يُستمع إلى أغانيه حتى الآن دليل على براعته ومهارته وجودة أغانيه التي تتميز بالعمق.

ويقدم لكم موقع نجوم مصرية فيديو كليب الاغنية وكلمات الاغنية مكتوبة كاملة

كلمات اغنية مهموم

على قد الحب بيبقى اللوم

وأنا باقي عليكوا إنما مهموم

والغربة في حضنكوا طعمها خوف

ما هو أنتوا عيوني إنما مكتوف

إيه فايدة عين مبقتش تشوف

كل اللي هييجي في بال إنسان ليكوا عملته

قلبي المحني بحمل الأشواق تقلت شيلته

بتحبوني ولا ده كيفكوا

تتحدوني اللي ما بيننا بقى بالنسبة لي مهوش مفهوم

لو كان للصبر حبال هتدوب

وأنا عاشق جرح من المحبوب

كام مرة مشيت وواربت الباب

وعملت لحبكوا ألف حساب

أنا عاشق فعلا مش كداب

كل اللي هييجي في بال إنسان ليكوا عملته

قلبي المحني بحمل الأشواق تقلت شيلته

بتحبوني ولا ده كيفكوا

تتحدوني اللي ما بيننا بقى بالنسبة لي مهوش مفهوم

مشاهدة والاستماع إلى الفيديو كليب

خاص لعملاء فودافون

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