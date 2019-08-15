كلمات أغنية كل يوم إلك أشتاق – سيف نبيل |(Saif Nabeel – Kol Youm Elk Ashtak)

يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات أغنية كل يوم إلك أشتاق ويعتبر الفنان سيف نبيل من الأصوات الشابة المميزة في الوطن العربي وهو مغني، وملحن عراقي يتميز بالصوت الرائع، والأحساس العالي كما أنه بدأ مسيرته في عام 2011 بعد أن قام بإطلاق أغنيته بعنوان “هاي السنة”، وتتميز أغاني الفنان بالعاطفة، والشجن

ويعتبر الفنان العراقي سيف نبيل من أهم الأصوات الشابة في الوطن العربي كافة كما حققت أغانيه نسب مشاهدات عالية تصل إلى أكثر من 300 مليون مشاهدة على اليوتيوب مما يدل على جمال صوت الفنان، وتميزه وشهرته في الوطن العربي، ويعود الفنان العراقي إلى الساحة بعد غياب 3 أشهر بعد فيديو كليب أغنية بس تعال، والذي حقق 20 مليون مشاهدة على اليوتيوب ليعود الفنان بأغنية كل يوم الك اشتاق ليستمر

الفنان الشاب في نجاحه، ويحقق الفيديو كليب أكثر من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال يوم واحد فقط من نشر الأغنية وذلك بسبب محبي وجمهور الفنان الواسع في الوطن العربي كافة كما يتميز الفنان بقدرته على إيصال الإحساس للمستمع، وتتميز الأغنية بوضوح الصوت، وجودة الصور حيث يتوافر الفيديو بجودة 1080p مما يجعل الصورة أكثر وضوحاً للإستمتاع بمشاهدة الفيديو كليب

كما تداولت بعض الإشاعات على السوشيال ميديا و المواقع عن خبر وفاة الفنان العراقي سيف نبيل، وتم نشر صور لهُ بالدماء، وتم الكشف أن الخبر غير صحيح وأنها مجرد إشاعات وأن الصور من تصوير الفيديو كليب الجديد لذلك يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات أغنية فيديو كليب كل يوم الك اشتاق للفنان سيف نبيل

كلمات أغنية كل يوم إلك أشتاق

كل يوم الك اشتاگ تبقى العشگ مالي

مابدلك بالكون شيبدل الغالي

وحدك اريدك تملي دنيايه وين اكو بگدي يحبك هوايه

تسمحلي اگولك هاي الحچايه اريدك بس الي

تدري حبيبي حبك شسوه من اهلي اخذني هيچي بالگوه

شتسوي سوي كلي لك فدوه يا روحي وكل هلي

بس انت وفالي بكل عمره ضحالي

يا روحي هنيالي واريدك بس الي

تبتعد ساعات تشتاگ الك عيني

هوه اليشبهك وين يگدر ينسيني

انت حبيبي ونصفي الثاني اني بغيابك عشت وحداني

لو ضيعتني بيك تلگاني اريدك بس الي

قبلك يا غالي عمري ماعشته كلش صعب فرگاك جربته

بالحلم وجهك مره بوسته واريدك بس الي

غير العشگ مالي حب اول وتالي

عايش وحدك ابالي واريدك بس الي

فيديو كليب أغنية كل يوم الك اشتاق