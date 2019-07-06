كلمات أغنية قَلبِك وين “بَهجت”- حسن الشافعي كاملة

يتألق الفنان الملحن “حسن الشافعي” مع الفنان و المغني الليبي “بهجت” في أغنية قلبك وين التي صدرت في اليوم السادس من شهر يونيو عام 2019 الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد صدورها علي اليوتيوب، الفنان حسن الشافعي الذي إعتاد إذهالنا بمهارته، و بأعماله الممتعة، وتألقه الدائم مع العديد من نجوم، وفنانين الساحة العربية مثل عمرو دياب، وشيرين عبدالوهاب، وأنغام، وعبد المجيد عبدالله من السعودية، و نانسي عجرم من لبنان،

والفنان الليبي بهجت فنان شاب ذو خامة صوتية فريدة اختار الغناء الغربي و التخصص في أغاني البوب ورغم صغر سنه استطاع أن يكون لنفسه سمعة جيدة وأصبح الآلاف يتابعونه علي مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة أخباره

و إستطاع الفنان حسن الشافعي الدمج بين التراث الليبي مع الألحان الغربية لينتج لنا هذه الأغنية الرائعة و المميزة

يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات الاغنية الممتلئة بالحنين و الشوق

كلمات أغنية قلبك وين- بهجت:

في نص الليل نفكر فيك سرحان قلبك وين نسيتي اللي عشناه فاتوا سنين… فاتوا شهور وأيام أنا في مكان وإنتي في مكان لكن بعد المسافات… وبعد الذكريات مستحيل يغيروا مشاعري مستحيل يطلعوك من عقلي لكن نفس المسافات… وطيف الذكريات يخلوا فيا وخايف تلوميني.. يخلوا فيا وخايف تنسيني قوليلي قلبك وين… قوليلي قلبك وين هجرت بلادي.. وخليت فكري معاك مش بإيديا… الظرف خلانا بعاد مش هاننسى… طريق الشط في الصيف لما قولتيلي أي شي نتغلبوا عليه متأكد.. بعد المسافات وبعد الذكريات مستحيل يغيروا من داخلي مستحيل ينسوني الماضي ولو ١٠٠ سنة نستناك رسمت حياتي بيك ومعاك من أيام ما البراءة في عيونا من أيام ما الوجع ما يعرف قلوبنا قوليلي قلبك وين.. قوليلي قلبك وين مهما فات الوقت والزمان هنستناك في نفس المكان نعرف تغر الحرية لكن ماتغيبيش علي قلبك وين

غناء الفنان الليبي: بهجت

ألحان الفنان:حسن الشافعي