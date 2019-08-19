كلمات أغنية حاجة متخصكش – أصالة | Assala – Haga Matkhossaksh

يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات أغنية حاجة متخصكش للفنانة أصالة بعد أن طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أغنيتها مبقاش سر منذ أربعة أيام لم تكد تكمل الأسبوع لتقوم بطرح أغنية جديدة، وفيديو كليب جديد بعنوان “حاجة متخصكش”، وقد حققت أغنية الفنانة أصالة الأخيرة مبقاش سر نجاح جيد في الوطن العربي حيث حققت الأغنية 2.8 مليون مشاهدة منذ طرح الفيديو كليب على اليوتيوب، وحتى الآن

كما حصل فيديو كليب أغنية مبقاش سر أكثر من 115 ألف تسجيل إعجاب على اليوتيوب منذ طرحه من 4 أيام حتى الآن، وتعود الفنانة في نفس الاسبوع بأغنية جديدة من ألبومها الجديد “في قربك” حتى تمتع جمهورها و محبيها، وقد أعلنت الفنانة السورية أصالة عن إصدارها لأغنيتها الجديدة “حاجة متخصكش” عبر حسابها الرسمي على تويتر

استمعوا الآن إلي أغنية #حاجة_متخصكش من ألبوم " #في_قربك " على تطبيق #Deezer .

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كلمات : ناصر الجيل

الحان : ادم حسين

توزيع : ادم حسين

جيتار : اوسو

تركيب صوت الفنانة / اصالة – أستوديو Salvation Link Studios

مهندس صوت : اندرو داوود

ميكس : لندن https://t.co/wj0kBjh0Rn — Assala (@AssalaOfficial) August 18, 2019

ألبوم “في قربك” للفنانة أصالة

وكانت الفنانة أصالة قد أطلقت أغنيتين بالفعل من ألبوم “في قربك” قبل إطلاقها لأغنيتها “حاجة متخصكش”، وهما أغنية “نكتة بايخة” يليها أغنية “مبقاش سر“، وقد حققت أغنية نكتة بايخة نجاح كبير منذ طرحها و حققت 4 مليون مشاهدة على اليوتيوب منذ طرحها حتى الآن ونالت 128 ألف تسجيل إعجاب على اليوتيوب، ونالت أغاني الألبوم حتى الآن إعجاب، ورضى جمهور الفنانة أصالة نصري ومن المتوقع نجاح أغنيتها

الجديدة بسبب جمهور الفنانة الواسع في مصر والوطن العربي كافة كما أنها من أشهر الفنانات في الوطن العربي كما أنها تتميز بخامة صوت جميلة، ومميزة، وقوية، ومن المقرر إصدار أغنية الفنانة في الساعة الــ 2 ظهراً من يوم 19/8/2019 على قناة الفنانة على اليوتيوب لذلك نقدم لكم كلمات اغنية حاجة متخصكش للفنانة أصالة

كلمات أغنية حاجة متخصكش للفنانة اصالة

حاجة ماتخصكشى

حاجة ماتهمكشي .. أنا بعمل إيه ؟

حاجة ماتهمكشي …أو بتكلم …

حاجة ماتهمكشي… وأخرج مع مين ؟

حاجة ماتهمكشى

حاجة…

حاجة ما تخصكشي .. أني ماردش.. حاجة ما تخصكشي أو حتى أقفل حاجة ما تخصكشي تليفوني يومين …

حاجة ما تخصكشي

مش هعمل تاني إللى بيعجبك .. أنا من دلوقتي نويت اتعبك

كنت بتستهتر بيا زمان .. واللي بتستهتر بيه بيغلبك

حاجة ما تخصكشي

لقيت حبك ده شىء عادى ونسيانه سهل

ومكسب ليا أن أنهى حياتي معاك

قرار البعد أنا لاقيته ده عين العقل

وأموت في البعد مش أحسن ما اموت وياك

ماتجيش بقي تمثل عليا دور البرئ

ما أنت مشيت وماكنش همك اي شيء

وقلتلك عايزاك وخليك جنب مني

من امتى كان قلبك حنين او رقيق

مش هعمل تاني إللى بيعجبك .. أنا من دلوقتي نويت اتعبك

كنت بتستهتر بيا زمان .. واللي بتستهتر بيه بيغلبك

حاجة ما تخصكشي

فيديو كليب اغنية حاجة متخصكش للفنانة اصالة

سوف نقدم لكم فى موقع نجوم مصرية كلمات أجدد الأغاني وفيديو كليب الأغنية وأداء الأغنية

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