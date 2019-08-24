كلمات اغنية جداً جداً – أصالة | Assala – Geddan Geddan

كلمات اغنية جداً جداً للفنانة أصالة ، يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات اغنية جداً جداً اصالة بعد أن طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أغنيتها “حاجة متخصكش”، منذ خمسة أيام لم تكد تكمل الأسبوع لتقوم بطرح أغنية جديدة، وفيديو كليب جديد بعنوان “جداً جداً”، وقد حققت أغنية الفنانة أصالة الأخيرة حاجة متخصكش أكثر من 1.1 مليون مشاهدة على اليوتيوب ونال فيديو كليب الاغنية 43 ألف تسجيل إعجاب

كما حصل فيديو كليب اغنية جداً جداً 14 ألف تسجيل إعجاب حتى الآن على اليوتيوب وتعود الفنانة في نفس الاسبوع بأغنية جديدة من ألبومها الجديد “في قربك” حتى تمتع جمهورها، ومحبيها، وقد أعلنت الفنانة السورية أصالة عن إصدارها لأغنيتها الجديدة “جداً جداً ” عبر حسابها الرسمي على تويتر

استمعوا الآن إلي أغنية #جدا_جدا من ألبوم " #في_قربك " على تطبيق #Deezer كلمات : مصطفى حسن

الحان : احمد مصطفى

توزيع : شريف قاسم

جيتار : شريف فهمى

اوكورديون : وائل النجار

ناى : محمد عاطف

طبله : احمد العيادى

ميكس : هانى محروس

تم التسجيل بأستوديو M Sound 1 https://t.co/mSE2gwKFv7 — Assala (@AssalaOfficial) August 23, 2019

وتتمتع الفنانة أصالة نصري بجمهور واسع في جميع أنحاء الوطن العربي ويبلغ عدد متابعيها علي تويتر إلى 3.4 مليون متابع كما يصل عدد المشتركين في قناة الفنانة أصالة على اليوتيوب 2.4 مليون مشترك وتعتبر الفنانة أصالة من أشهر فنانات الوطن العربي كما تتمتع بخامة صوت مميزة، ورائعة ولها قدرة عالية على إيصال إحساس الأغنية كما تتميز الفنانة بقوة صوتها

ألبوم “في قربك” للفنانة أصالة

وكانت الفنانة أصالة قد أطلقت أكثر من أغنية بالفعل من ألبوم “في قربك” قبل إطلاقها لأغنيتها “جداً جداً ”، وهم “نكتة بايخة” يليها أغنية “مبقاش سر“، يليها أغنية “حاجة متخصكش” وقد حققت أغنية نكتة بايخة نجاح كبير منذ طرحها، وحققت 4 مليون مشاهدة على اليوتيوب منذ طرحها حتى الآن ونالت 128 ألف تسجيل إعجاب على اليوتيوب، ونالت أغاني الألبوم حتى الآن إعجاب، ورضى جمهور الفنانة أصالة نصري ومن المتوقع نجاح أغنيتها جداً جداً بسبب جمهور الفنانة الواسع في مصر والوطن العربي

كلمات اغنية جداً جداً اصالة

ﯾﺎ ﺣﺑﯾﺑﻲ ﻣن ﻏﯾر ﻣﺎﺗﻘوﻟﻠﻲ

ﻛل اﻟﻠﻲ ف ﻗﻠﺑك ﺑﺎﻟﻣﻠﻠﻲ واﺻﻠﻠﻲ

اﻧﺎ ﺑردو ﺑﺣﺑك ﺟدا

ﻻ اﻛﺗر ﺑﻘﻲ ﯾﻣﻛن ﺟدا ﺟدا

اﺻﻼ اﺑدا ﻗﺑﻠك ﻋﻣر اﻻﺣﺳﺎس اﻟﻠﻲ اﻧﺎ ﻓﯾﮫ ده ﻣﺎﺣﺎﺻﻠﻠﻲ

ﯾﺎﺣﺑﯾﺑﻲ ﻣن دﻟﻌك ﻓﯾﺎ ﺑﻘﯾت ﺑﺻراﺣﮫ ﺑﺧﺎف اﺗﻐر

و ﺑﺧﺎف اوى واﻧت ﻣﻌﺎﯾﺎ اﻟﻧﺎس ﺗﺣﺳدﻧﺎ ﺑﻌد اﻟﺷر

اﻟدﻧﯾﺎ ﻣﻌﺎك ﺣﺑﯾﺗﮭﺎ

ﻷ دﻧﯾت اﯾﮫ ده اﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﮫ ﺑذاﺗﮭﺎ

ﻣش ﻋﺎﯾزه اﻧﺎ ﻏﯾرك وﻻ ﻋﺎﯾزه اﻟوﻗت ﯾﻣر

اﻧﺎ و اﻧﺎ ﺟﻧﺑك ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة

و ﻻ ﺑﺷﻐل ﺑﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻠﻰ ھﯾﺣﺻل ﺑﻛره

ده اﻧﺎ ﻛده ﻣﺑﺳوطﺔ و راﺿﯾﺔ

وﻣﺎﻟﯾت دﻧﯾﺗﻰ ﺑﻌد ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﺎﺿﯾﺔ

طب ﻗﺑﻠك ﻛﻧت اذاى ﻋﺎﯾﺷﺔ

وﷲ ﻣﺎ ﻋﺎرﻓﮫ اﻧﺎ و ﻻ ﻓﺎﻛره

فيديو كليب اغنية جداً جداً

سوف نقدم لكم فى موقع نجوم مصرية كلمات أجدد الأغاني وفيديو كليب الأغنية وأداء الأغنية

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