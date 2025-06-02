في الذكرى الخامسة لرحيلها.. لماذا تركت رجاء الجداوي عالم الأزياء واتجهت لعالم المسرح والتمثيل؟

رجاء الجداوي.. واحدة من الأسماء البارزة واللامعة في سماء الفن المصري والعربي، لها بصمتها التاريخية في سينما الزمن الجميل والمعاصرة والدراما المصرية وكذلك المسرح.

رحلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن عالمنا قبل خمس سنوات، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة أطرحتها الفراش لأيام، لترحل تاركة خلفها إرثا حافلا من الفن الثقيل قيمة، خفيف على روح الجمهور محبيها وعشاقها.

رجاء الجداوي رمز الرقي

تقول أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد: «سعيدة بالحديث عنها لأن هي في وسطنا وده بيديني إحساس إن فعلا رسالتها واصلة ووصلت لأن كان هدفها ليس التمثيل فقط، وكانت تقول أنا بشتغل شغلانة لها أهداف وأهدافها تبقى مكملة فلما نفتكرها النهاردة بالرقي ورقي اللسان ورقي الشخصية يبقى نجحت يبقى النهاردة تكريم لوالدتي وأنا معاكم بنجدد اللي هي كانت بتسعى لتوصيله للجمهور ولنا».

تاريخ رجاء الجداوي الفني.. كيف نشأت؟

تضيف ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: «وحشتني.. كانت لذيذة ومختلفة وتركت طنط تحية كاريوكا وهي 16 سنة وليس 14، ونجاحها حصلت على السادسة على القطر المصري وكرمها دكتور طه حسين لأنها كانت السادسة على القطر، وكانت من الأوائل وشاطرة جدًا، وتتحدث أكثر من لغة، ورغم شطارتها التي كانت تؤهلها للسفر إلى الخارج، لكنها اختارت تشتغل وتكمل في مصر».

وأضافت ابنة رجاء الجداوي: «كل حياتها ماشية صدفة، لم تختار دخول عالم التمثيل أو العمل كعارضة أزياء، وكانت في سمراء القاهرة واختاروها تكون عارضة أزياء، ولما بطلت سنة 1984، قالت إنها كانها بتطلق من راجل بتحبه».

لماذا تركت عملها في عروض الأزياء

ارتبط اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بعامل الاتيكيت والموضة والأزياء، لكن المرض حال بينها وبين الاستمرار فيه، فبحسب ابنتها، فإن رجاء الجداوي خضعت لعملية الغدة الدرقية وبدأ وزنها يزيد، متابعة: وقتها بدأت المسرح وكانت حابة تقف بجانب الفنان عادل إمام وقالت دي أعمال ستؤرخ وتستمر في التاريخ، كما كانت صديقة للبيت كله».

واختتمت أميرة مختار: «الذكاء الاصناعي يسعدني لأني بشوف حاجة جديدة وتتحرك، وأتمنى الذكاء الاصطناعي حقق حلمي بحضورها هي ووالدي حفل تخرج ابنتي».