“فيلم موسى”.. تفاصيل أول فيلم روبوت في الوطن العربي

ينتظر صناع فيلم “موسى” طرحه غدًا الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021 بدور العرض السينمائي، وهو الفيلم الذي ينتظره الجمهور بشدة نظرًا لأنه يعتبر نوع جديد على السينما المصرية.

وهو الفيلم الذي وصفه مؤلفه ومخرجه بيتر ميمي، بأنه “أول فيلم روبوت في الوطن العربي”، حيث أنه سيحدث نقلة نوعية في السينما المصرية، نظرًا لعدم تقديم هذا النوع من قبل في أي فيلم.

وبدأ بيتر ميمي العمل على فيلم “موسى” منذ أربع سنوات، وانطلق تصويره أثناء تصوير مسلسل “الاختيار 1” الذي قام ببطولته النجم أمير كرارة، وأخرجه ميمي في 2019.

تدور أحداث فيلم “موسى” في إطار من الخيال العلمي والأكشن، حول (يحيى) طالب كلية الهندسة الذي يجد نفسه وحيدًا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديقه المفضل وكي يساعده أيضًا في حياته اليومية، ولكن تحدث العديد من المفاجآت الغير متوقعة التي تضع الجميع في ورطة، وتخرج الأمور عن السيطرة.

“موسى” بطولة: كريم محمود عبد العزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، ومحمد لطفي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من انتاج: “سينرجى فيلمز، نيو سنشري، أفلام مصر العالمية”، تأليف وإخراج: بيتر ميمي.