فيديو من الجو لجريان المياه بمنطقة الأرطاوية في الرياض بعد هطول الأمطار

بعد هطول أمطار الخير على المنطقة، تم توثيق مقطع فيديو يُظهر جريان شعيب الوعالي في الأرطاوية بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

وتم نشر الفيديو على حساب مجموعة مناخ الجزيرة على منصة إكس، ويُظهر الفيديو لقطات مذهلة لجريان أودية وشعاب الوعالي في الأرطاوية، وقد خرج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الجميلة والمناظر الطبيعية.

شعيب الوعالي ب #الارطاويه اليوم السبت ١٧ جماداخر ١٤٤٥

عضو المجموعة محمد الطويل pic.twitter.com/NhumBbJa8j — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 30, 2023

وفيما يتعلق بتوقعات حالة الطقس، وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن تستمر الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد في مناطق مختلفة، تشمل هذه المناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.