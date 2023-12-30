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فيديو من الجو لجريان المياه بمنطقة الأرطاوية في الرياض بعد هطول الأمطار

حازم البنا

بعد هطول أمطار الخير على المنطقة، تم توثيق مقطع فيديو يُظهر جريان شعيب الوعالي في الأرطاوية بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

وتم نشر الفيديو على حساب مجموعة مناخ الجزيرة على منصة إكس، ويُظهر الفيديو لقطات مذهلة لجريان أودية وشعاب الوعالي في الأرطاوية، وقد خرج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الجميلة والمناظر الطبيعية.

وفيما يتعلق بتوقعات حالة الطقس، وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن تستمر الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد في مناطق مختلفة، تشمل هذه المناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.

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عن الكاتب:
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حازم البنا

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.

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