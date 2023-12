فيديو.. مندوب الولايات المتحدة ينشغل بهاتفه أثناء كلمة مندوب فلسطين في مجلس الأمن

انتشر على منصة X فيديو يظهر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية وهو يعبث في هاتفه أثناء حديث ممثل دولة فلسطين في الأمم المتحدة، حيث لاقى الفيديو رواج كبير على منصات التواصل فيما أثار استياء عدد كبير من الناس، إذ يعبر الفيديو عن مدى عدم اهتمام الولايات المتحدة بقضية فلسطين، حيث قدمت دعم غير مسبوق إلى إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وكان آخرها إفشال تصويت في مجلس الأمن لدعم وقف إطلاق النار باستخدام حق الفيتو.

مندوب أمريكا ينشغل بهاتفه أثناء كلمة مندوب فلسطين- المصدر صحيفة سبق الإلكترونية

عبر الفيديو بشكل كبير عن مدى اهتمام الولايات المتحدة بالقضية الفلسطينية، إذ على مدار سنوات عديدة استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لصالح إسرائيل 47 مرة من أصل 88 استخدام لحق الولايات المتحدة للفيتو لصالح إسرائيل، وهو حق نقض تستخدمه فقط أمريكا وإنجلترا والصين وفرنسا وروسيا وتمكنها من نقض أي قرار دون إبداء سبب واضح لذلك.

وقام ممثل الولايات المتحدة باستخدام هاتفه يظهر عدم اهتمام واضح بكلمة السيد رياض منصور ممثل دولة فلسطين في الأمم المتحدة، في جلسة هامة دعا إليها الأمين العام أنطونيو غوتيريش باستخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

A video of the #US representative for the Security Council phubbing as soon as #Palestine's representative started speaking is circulating social media platforms. pic.twitter.com/X0Crpd17Mv

— Quds News Network (@QudsNen) December 8, 2023