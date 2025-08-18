فيديو مثير في ليبيا: أسد يهاجم عاملًا مصريًا… هل المزاح تحول لكارثة؟

هل تصوّرت يومًا أن يكون المزاح على حافة الخطر؟ في حادثة أثارت صدمة واسعة، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر لحظة قيام صاحب مزرعة ليبي بإطلاق أسده على عامل مصري، بحجة “المزاح والتسلية”. الفيديو الذي لاقى إدانات واسعة أثار تساؤلات حول التعامل مع الحيوانات المفترسة وحقوق العمال الأجانب في ليبيا.

تفاصيل الحادثة: لحظات من الرعب والارتباك

يظهر الفيديو العامل المصري وهو في حالة فزع شديدة، فيما يلتف الأسد حوله مخالب وعضًا. وفقًا للمشاهد، بدا العامل عاجزًا عن الدفاع عن نفسه، وظهرت على وجهه علامات الألم والخوف، فيما كان صاحب المزرعة يضحك موثقًا الحدث، مطالبًا العامل بالهدوء حتى “يستمتع” بمشاهدة الأسد يهاجمه، غير مدرك أو متجاهلًا الخطر الجسيم الذي يهدد حياة العامل.

ردود الفعل الغاضبة: إدانات واسعة ومطالب بالتحقيق

المشهد أثار غضبًا واسعًا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. وصف البعض الحادثة بأنها “إهانة للكرامة الإنسانية” و”استعراض خطير للقوة”، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة.

المدون المصري محمد عبد الجليل علق: “هذه ليست مزحة أو لعبة، بل وسيلة إهانة وإرهاب، وكأن كرامة هذا الشاب المصري لا تساوي شيئًا.”

أما المدون مهنّد العتيق فقال: “حتى لو كان المزاح مقصودًا، لا يجوز أبدا التصرف بهذا الشكل مع حيوان مفترس. المشهد مهين جدًا ويجب تدخل السلطات فورًا.”

السياق الأخلاقي والاجتماعي: العمالة الأجنبية في ليبيا

قالت الناشطة الليبية أميرة الغاوي: “الحادثة تكشف عن خلل أخلاقي وغياب ثقافة التعامل مع العمالة الأجنبية. العامل الأجنبي غالبًا في وضع غير متكافئ ويصبح ضحية للاستغلال والإهانة، كما حدث مع هذا الشاب المصري”.

تعكس هذه الحادثة واقعًا مؤلمًا للعمالة الأجنبية في بعض الدول، حيث تكون في بعض الأحيان عرضة للاستغلال والممارسات غير الإنسانية.

تربية الحيوانات المفترسة: ظاهرة مثيرة للجدل

تربية الأسود والنمور والحيوانات المفترسة ظاهرة منتشرة في ليبيا، حيث شوهدت هذه الحيوانات تتجول مع أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وحتى داخل الأحياء السكنية. هذا على الرغم من وجود قرارات حكومية تمنع الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة أو تربيتها في المنازل والمزارع الخاصة.

حقائق وأرقام: