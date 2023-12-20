فيديو قديم.. حقيقة ضرب دكتور حقوق السادات طالب بالقلم وردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي

انتشر منذ عدة ساعات فيديو لدكتور جامعي أثناء محاضرة للطلاب وهو يصفع طالب بالقلم وسط اندهاش كبير من الطلاب، حيث نجح الفيديو في الانتشار بشكل سريع وأثار ردود غاضبة من تصرف الدكتور الجامعي، حيث لم يبدي الطالب أي رد فعل غاضب ليقوم الدكتور بضربه كما أنه لا يجب له توجيه إهانة له، وفي حالة تصرف الطالب بشكل خاطئ كان يجب الرجوع إلى المجلس التأديبي في الجامعة.

صورة من فيديو دكتور جامعة السادات- مصراوي

أشارت التعليقات على فيديو الدكتور الجامعي أنه دكتور بكلية الحقوق في جامعة السادات، وبالرغم من مركزه العلمي إلا أنه قام باعتداء على الطالب ويجب معاقبته لذلك، ويوضح الفيديو عدم وجود خلاف قوي بين الدكتور والطالب يدفع الدكتور للقيام بذلك.

دكتور بكلية حقوق جامعه السادات يصفع طالب علي وجه @Mohesregypt pic.twitter.com/VQ0dYmgkH6 — y̲a̲h̲y̲a̲ a̲l̲y (@yahyalye) December 20, 2023

فيما أوضحت جامعة السادات أن الفيديو قديم يعود لعام 2022 وأنه تم التحقيق في الواقعة، حيث تم تحويل عضو هيئة التدريس والطالبات إلى التحقيق، وتنازل الطالب عن الشكوى ضد الدكتور الجامعي وذلك بعد أن قام بالاعتذار له في نفس المدرج محل الواقعة أمام أصدقائه وتراجع الطالب عن شكواه ضده.

حيث نقل موقع مصراوي عن دكتورة بالجامعة أنه تم التحقيق على الفور في واقعة الفيديو المسجلة، حيث ترفض الجامعة أي تجاوز من قبل هيئة التدريس أو الطلاب، وتم الاستماع إلى الطالب والدكتور، فيما تم إنهاء الخلاف بينهم.

فيما تمنع قوانين التعليم في مصر توجيه أي إهانة للطالب بما فيها الضرب، والذي كان مسموح في المدارس سابقا، بينما انتقد البعض السلطة الممنوحة لأساتذة الجامعات في مصر، حيث يمكنه إلحاق ضرر كبير بالطالب وفق شكاوى البعض دون أي سبب واضح لذلك.