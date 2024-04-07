فيديو..في ظاهرة فريدة من نوعها “عناكب كبيرة” تغزو جزيرة بالي بإندونيسيا

وثقت سائحة بريطانية آلاف العناكب الكبيرة ذات الثمانية أرجل تنسج خيوطها في شوارع بالي بشكل كثيف، حيث علت أسلاك الكهرباء في مناطق كثيرة داخل المدينة، في مشهد غريب أثار الرعب في قلوب السكان والسائحين.

عناكب كبيرة الحجم

فيديو عناكب تغزو بالي

مقاطعة بالي هي مقاطعة أندونيسية، لها طابع سياحي فريد، فهي من أشهر الجزر السياحية الساحرة بإندونيسيا بل في العالم، لوجود معالم سياحية هامة، مثل التكوين الصخري البركاني “تاناه لوط”، والذي يعد من أهم معالمها، كما تحتوي العديد من المناظر السياحية التي تجذب السياح، مما جعلها تلقب بجنة الله على الأرض، فلها خلفية ملونة رائعة، بين التلال والجبال، ومنتجعات من الشواطئ الرملية، وقرى صيد، وركوب أمواج، وبحيرات جميلة بين الجبال، ومشاهد لأنواع من الطيور الجميلة، وشلالات، وحدائق حيوان مفتوحة، ولكن كل هذا الجمال والطبيعة الرائعة لم تمنع العناكب من استيطان المدينة الجميلة، وقد وثقت إحدى السائحات الإنجليز مشهد انتشار العناكب بالمدينة في فيديو وثقته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.