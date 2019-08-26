فيديو| سقوط طائرة اسبانية حربية في البحر المتوسط

سقطت طائرة حربية اسبانية صباح اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019 في البحر المتوسط بالقرب من سواحل مقاطعة مورسيا، وتحطمت الطائرة التي تنتمي لطراز “C-101” التابعة للقوات الجوية الاسبانية، وأكدت وزارة الدفاع الاسبانية مصرع الطيار في الحال إثر اصطدام الطيارة وسقوطها في البحر المتوسط.
فيديو سقوط الطائرة
نشرت بعض الصحف الرسمية فيديو أثناء سقوط الطائرة في البحر المتوسط بالقرب من الشاطئ أبرزها صحيفة “لا سيكستا” الإسبانية التي نشرت الخبر مباشرة فور حدوثة وإليكم فيديو سقوط الطائرة:
وأكدت أكاديمية القوات الجوية أن الطائرة كانت تقوم بجولة تدريبية قبل سقوطها في البحر المتوسط، وتُعتبر الحادثة من أغرب الحوادث الغير متوقعة والنادرة جداً وجاري البحث على أسباب سقوط الطائرة وعن كل التسجيلات التي تُفسر الحادثة وسيتم نشر كافة التفاصيل عن سقوط الطائرة الحربية الاسبانية في البحر المتوسط.
التعليقات