فيديو| سقوط طائرة اسبانية حربية في البحر المتوسط

سقطت طائرة حربية اسبانية صباح اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019 في البحر المتوسط بالقرب من سواحل مقاطعة مورسيا، وتحطمت الطائرة التي تنتمي لطراز “C-101” التابعة للقوات الجوية الاسبانية، وأكدت وزارة الدفاع الاسبانية مصرع الطيار في الحال إثر اصطدام الطيارة وسقوطها في البحر المتوسط.

فيديو سقوط الطائرة

نشرت بعض الصحف الرسمية فيديو أثناء سقوط الطائرة في البحر المتوسط بالقرب من الشاطئ أبرزها صحيفة “لا سيكستا” الإسبانية التي نشرت الخبر مباشرة فور حدوثة وإليكم فيديو سقوط الطائرة:

Plane crashes into sea near La Manga in Murcia, #Spain, pilot ejects seconds before disaster Courtesy: Juan Antonio Urban Torada STORY: https://t.co/QL7gRP3UM9 pic.twitter.com/JIJLlRaEEZ — RT (@RT_com) August 26, 2019

وأكدت أكاديمية القوات الجوية أن الطائرة كانت تقوم بجولة تدريبية قبل سقوطها في البحر المتوسط، وتُعتبر الحادثة من أغرب الحوادث الغير متوقعة والنادرة جداً وجاري البحث على أسباب سقوط الطائرة وعن كل التسجيلات التي تُفسر الحادثة وسيتم نشر كافة التفاصيل عن سقوط الطائرة الحربية الاسبانية في البحر المتوسط.

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