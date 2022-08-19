فيديو | حسام عبدالمجيد يحرز هدف الزمالك الأول في مرمى فاركو

يواجه نادي الزمالك تظيره نادي فاركو ضمن منافسات الجولة ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، في تمام السادسة والنصف.

هدف حسام عبدالمجيد في مرمى فاركو

وأحرز حسام عبدالمجيد دفاع النادي الأبيض هدف التقدم على نادي فاركو عن طريق رأسية من أسيست من ركلة ركنية بقدم أحمد سيد زيزو هداف نادي الزمالك لهذا الموسم.

تشكيل الزمالك لمباراة فاركو بالدوري:

حراسة المرمى : محمد عواد.

الدفاع : محمد عبدالغني- محمود الونش- حسام عبدالمجيد.

الوسط : سيد-إمام- روقا- فتوح.

الهجوم :-زيزو- يوسف- الجزيري.