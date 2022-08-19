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فيديو | حسام عبدالمجيد يحرز هدف الزمالك الأول في مرمى فاركو

عبد الرحمن رضا

يواجه نادي الزمالك تظيره نادي فاركو ضمن منافسات الجولة ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، في تمام السادسة والنصف.

فيديو | حسام عبدالمجيد يحرز هدف الزمالك الأول في مرمى فاركو

هدف حسام عبدالمجيد في مرمى فاركو

وأحرز حسام عبدالمجيد دفاع النادي الأبيض هدف التقدم على نادي فاركو عن طريق رأسية من أسيست من ركلة ركنية بقدم أحمد سيد زيزو هداف نادي الزمالك لهذا الموسم.

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تشكيل الزمالك لمباراة فاركو بالدوري:

الزمالك وفاركو

حراسة المرمى : محمد عواد.

الدفاع : محمد عبدالغني- محمود الونش- حسام عبدالمجيد.

الوسط : سيد-إمام- روقا- فتوح.

الهجوم :-زيزو- يوسف- الجزيري.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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