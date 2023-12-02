فيديو.. المصور منتصر الصواف يطعم القطط في غزة قبل استشهاده

تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المصور منتصر الصواف وهو مصور صحفي توفي بالأمس الجمعة نتيجة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، حيث نجى منتصر من قبل بعد قصف منزل عائلته إذ فقد بعض أفراد أسرته من بينهم والده الصحفي في وكالة الأناضول مصطفى الصواف، وانضم منتصر إلى والده بالأمس وكان آخر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وهو يطعم القطط في شوارع غزة.

صورة المصور منتصر الصواف منصة X

المصور منتصر الصواف

تعرض منتصر للإصابة عندما قصفت إسرائيل منزل والده في قطاع غزة وتسبب في فقدانه لأسرته، ولكن لم يمنعه هذا عن التصوير ونقل حقيقة ما يحدث في قطاع غزة وخاصة تصوير جرائم الاحتلال في شمال القطاع، لينضم إلى قائمة الصحفيين الذين قتلوا في تلك الحرب، والتي تشهد أرقام قياسية في اغتيال الصحفيين والإعلاميين والذين يُمنع استهدافهم في الحروب بجانب المدنيين، وظهر منتصر في فيديو يقوم بتوفير طعام قطط الشوارع التي لا تجد الطعام ومشردة مثل أصحابها.

مشاهد نشرها الصحفي مصطفى الصواف لإطعامه القطط في غزة قبل استشهاده بقصف الاحتلال pic.twitter.com/JLzfHv0mad — Qassem S Qassem (@QassemsQassem) December 2, 2023

قصف منزل منتصر الصواف

كان منتصر قد تم قصف منزله قبل اسبوعين في شمال غزة، حيث شارك وقتها منتصر على فيس بوك الخبر وقال إن أفراد أسرته بما فيهم والده وأمه وإخوته الإثنين واولادهم قد ماتوا جراء القصف الذي استهدف بناية وسبب وفاة 45 فرد، وكان منتصر قد تعرض للإصابة في وجهه لكن لم يتلقى العلاج بعدم وجود أطباء في مدينة غزة شمال القطاع كما ذكر، وأشار بعبارة خاصة “نحن مستمرون بالتغطية رغم كل شيء”، وذلك قبل أن يستشهد بالأمس بعد انتهاء الهدنة وعودة القتال في القطاع.