فيديو.. الثلوج تغطي شوارع بريده والأهالي يحتفلون بتساقط البرد

تساقط الثلوج اليوم على مدينة بريدة في السعودية وذلك بعد تساقط البرد على المملكة، حيث تشهد السعودية حالة من التقلبات الجوية مع انخفاض كبير في درجات الحرارة بأغلب مناطق المملكة، فيما شهدت عدة مناطق في السعودية تساقط حبات البرد، ومن بينهم منطقة بريدة في المملكة حيث بدأ الأهالي في الاحتفال بتلك الظاهرة التي لا تتكرر كثيرا.

ثلوج بريده

نشر أهالي منطقة بريدة تساقط البرد على شوارعها اليوم، حيث تجمعه كتل البرد في شوارع بريدة بشرق المدينة وغربها وشارع الخبيب، فيما بدأ الأهالي في تصوير تلك الظاهرة، حيث تشهد المملكة في الفترة الحالية تساقط أمطار غزيرة مع تساقط حبات البرد في بعض المناطق.

فيديو | خروج أهالي بريدة للاستمتاع بأمطار و "بردية" تاريخية هطلت على المدينة عبر خالد الربعي#الإخبارية pic.twitter.com/oHON34eYkI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2023

يعد تساقط الثلوج أمر نادر في المملكة، ولكن في كل شتاء بموسم المربعانية تشهد بعض مناطق المملكة سقوط ثلوج وخاصة في المناطق الجبلية، فيما تشهد أغلب مدن المملكة تساقط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة خلال الأيام الماضية، وتستمر تلك الظواهر حتى الأسابيع المقبلة، إذ يبدأ الطقس في الاعتدال بعد مرور 40 يوم من موسم المربعانية.