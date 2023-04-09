فيديو.. “أنبل رقم” مزاد خيري في الأمارات يحقق رقما قياسيا عالميا وتعرف إلى أين تذهب ربع ارباحه؟؟
تم جمع مبلغ قيمته 97.920 مليون درهم (ما يعادل 27 مليون دولار تقريباً) من خلال مزاد “أنبل رقم” الخيري للأرقام المميزة، الذي أُقيم مساء السبت في دبي، الإمارات، سيتم استخدام هذا المبلغ لدعم حملة “وقف المليار وجبة” التي أطلقها نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
نظمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مزاداً حقق رقماً قياسياً عالمياً، حيث تم بيع 35 رقماً مميزاً، بما في ذلك 14 رقماً للوحات مركبات تابعة لشركة “طرق دبي”.
| الرقم P 7 أغلى رقم سيارة في العالم |
55 مليون درهم جمعها أنبل رقم في العالم، للمساهمة في تأسيس أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بوجبات مستدامة.#وقف_المليار_وجبة pic.twitter.com/Id8ze3AJAa
— جمال الحربي (@JALHARBISKY) April 8, 2023
سيتم تخصيص ريع المزاد لحملة “وقف المليار وجبة”، وهي حملة تسعى إلى إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة للقضاء على الجوع.
تنضوي حملة “وقف المليار وجبة” تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وتهدف إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بهدف المساهمة في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع والحد من سوء التغذية، وذلك كجزء من أهداف التنمية المستدامة.