فيديو.. “أنبل رقم” مزاد خيري في الأمارات يحقق رقما قياسيا عالميا وتعرف إلى أين تذهب ربع ارباحه؟؟

سيتم تخصيص ريع المزاد لحملة “وقف المليار وجبة”، وهي حملة تسعى إلى إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة للقضاء على الجوع.

تنضوي حملة “وقف المليار وجبة” تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وتهدف إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بهدف المساهمة في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع والحد من سوء التغذية، وذلك كجزء من أهداف التنمية المستدامة.