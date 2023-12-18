فكرة غير مسبوقة : آلاف الهولنديون يسيرون 25 كم للتعبير عن رفض التهجير القسري لأهالي غزة
ضمن سلسلة تضامن شعوب العالم، مع أهالي غزة، ضد القتل والإبادة، لهذا الشعب المنكوب، خرج الآف المتظاهرون منذ بداية الحرب في بلاد العالم، تضامنا ودفاعا عن قطاع غزة، ورفضا للعدوان الإسرائيلي، ومطالبة بوقف إلاق النار.
متظاهرون هولندا
في تجربة مبتكرة غير مسبوقة، خرج شعب هولندا بالآلاف اليوم، يسيرون على الأقدام مسافة 25 كيلومتر، لمحاكاة التهجير القسري، لأهالي غزة، من الشمال للجنوب، ولشد انتباه العالم، لقضية التهجير، والمعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال.
آلاف الهولنديين يسيرون 25 كم بفكرة غير مسبوقة، لمحاكاة التهجير القسري وحملة الإبـ.ادة والتطهير العرقي في قطاع #غزة، وقد انطلقوا من مدينة لايدن إلى المحكمة الجنائية الدولية في #لاهاي. pic.twitter.com/09ykYH8oly
— مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) December 17, 2023
صحفي إسرائيلي
هكذا يحلم الصحفي الإسرائيلي، ولا يستطيع أن ينام، قبل أن يرى مزيدا من الأبراج والمنازل في غزة تنهار، حيث أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، ولكني لا أبالي، أريد أن لا يجد أهالي غزة مكانا للعودة.
الصحفي الإسرائيلي شمعون ريكلين: "لا أستطيع النوم دون مشاهدة بيوت #غزة تنهار. أريد رؤية المزيد والمزيد من البيوت والمباني والأبراج تهدم. في التوراة كانوا يرشون الأرض بالملح. لا أريد أن يكون هناك مكان يعودون إليه"#حرب_غزة pic.twitter.com/k1e4xqYuc5
— مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) December 17, 2023