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فكرة غير مسبوقة : آلاف الهولنديون يسيرون 25 كم للتعبير عن رفض التهجير القسري لأهالي غزة

صفاء المشهور

ضمن سلسلة تضامن شعوب العالم، مع أهالي غزة، ضد القتل والإبادة، لهذا الشعب المنكوب، خرج الآف المتظاهرون منذ بداية الحرب في بلاد العالم، تضامنا ودفاعا عن قطاع غزة، ورفضا للعدوان الإسرائيلي، ومطالبة بوقف إلاق النار.

صحفي في التليفزيون الإسرائيلي

غزة الآن

متظاهرون هولندا

في تجربة مبتكرة غير مسبوقة، خرج شعب هولندا بالآلاف اليوم، يسيرون على الأقدام مسافة 25 كيلومتر، لمحاكاة التهجير القسري، لأهالي غزة، من الشمال للجنوب، ولشد انتباه العالم، لقضية التهجير، والمعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال.

صحفي إسرائيلي

هكذا يحلم الصحفي الإسرائيلي، ولا يستطيع أن ينام، قبل أن يرى مزيدا من الأبراج والمنازل في غزة تنهار، حيث أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، ولكني لا أبالي، أريد أن لا يجد أهالي غزة مكانا للعودة.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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