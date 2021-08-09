عمرو دياب يعلن إطلاق خط أزيائه الخاص: فخور بأن منتجاتنا يتم تصنيعها في مصر

أطلق النجم عمرو دياب، خط أزياء جديد خاص به يحمل اسم “34” وهو الذي لمح له خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي، حيث قال أنه يرتدي من خط الأزياء الخاص به وسيظهر بموديلاته المختلفة في حفلاته المقبلة.

وقال عمرو دياب، في بيان صحفي أن الجيل الجديد هم أول اهتماماته، وأنه حرص على تقديم منتجات تليق بهم وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل، وما يجعله يشعر بالفخر هو أن جزء كبير من هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر.

وهي المنتجات التي تتسم بالبساطة والأناقة وتعبر عن روح الشباب، وبالنسبة لخط النظارات الشمسية سيتم استخدام التيتانيوم من اليابان، كمادة أساسية في التصنيع، لتكون النظارات الأخف وزنًا في العالم، لتضاهي أكبر الماركات التجارية.

ومن المقرر أن يتم طرح المنتجات في الأسواق المصرية والسعودية والإماراتية خلال شهر أغسطس الجاري، ثم سوف يتم طرحه في أمريكا وبريطانيا، وباقي الدول العربية.

يذكر أن النجم عمرو دياب، طرح منذ أشهر عطره الخاص، والذي يحمل اسم “34 أيضًا”، والذي روج له من خلال إعلان مصور طرحه عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وظهرت مع الهضبة في الإعلان المذيعة إنجي كيوان.