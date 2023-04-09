عبدالوهاب السياف زوج سارة الودعاني يُطلق حساباً في سناب شات وصدمة زوجته.. فيديو

عبرت خبيرة التجميل السعودية، سارة الودعاني، عن صدمتها في زوجها عبدالوهاب السياف، حيث أتجه بشكل مفاجئ إلى عالم التواصل الاجتماعي، وأصبح مُهتم بنشر الفيديوهات، بالرغم من رفضه في البداية التواجد على السوشيال ميديا.

وسارع العديد في البحث عن حساب سناب عبدالوهاب السياف زوج سارة الودعاني، بعد تداول فيديو له مع أحد أصدقائه وهم يتبادلان الحديث، مما أثار فضول البعض، لرؤية ملفه الشخصي في منصة المشاهير.

صدمة سارة الودعاني في زوجها!

وبعد حالة الضجة التي أثارها زوج سارة الودعاني عبر سناب شات، وظهوره على الساحة، خرجت سارة من صمتها، وأكدت لمتابعيها أنها تفاجأت مثلهم برؤية زوجها مُهتم بعالم السوشيال ميديا، وتغير شخصيته.

وأكدت في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي في “سناب شات”، أن زوجها كانت شخصيته هادئة وبعيد عن التصوير والتفاعل على الشبكة الاجتماعية، ولكنه تحول لشخصية أخرى أصبحت تتفاعل وتشارك الفيديوهات، في أمر وصفته بالصادم.

وكان متابعو سارة الودعاني، دخلوا في حالة من الصدمة بعد أن لاحظوا نشاط زوجها عبدالوهاب السياف الغير اعتيادي عبر حسابه الشخصي، وذكرت الودعاني أنها مصدومه في شخصيته، وأنه كان لا يشارك الفيديوهات عبر حسابه، في إشارة إلى أنه يمتلك حساباً شخصياً في سناب شات منذ سنوات، ولكنه كان غير نشط.

وتداول رواد التواصل، مقطع فيديو يرصد حديث بين أبو سعد وصديق له داخل السيارة، وحاز المقطع على تفاعل المعجبين.

سوالف سعد زوج ساره الودعاني 😂؟ طلع عندها بعد نظر ماتطلعه بسنابها pic.twitter.com/kSQvI4mBgb — ﺷـﺪں الصحفيه (@4SHDN) April 8, 2023

من هو عبدالوهاب السياف زوج سارة الودعاني؟

عقد عبدالوهاب السياف قرانه على الودعاني في (يونيو) 2018، وفي عام 2019 استقبل الثنائي مولودهما الأول “سعد”، وبعد مرور عام ونصف تقريباً، جاءت “سُكرة”.

يذكر أن عبد الوهاب السياف رجل أعمال سعودي، يعمل في التجارة الإلكترونية، ويدير أعمال على أرض الواقع، وصاحب خبرة في مجاله، عمره 36 عاماً، حيث وُلد في سنة 1986.

وسلطت مصادر معلوماتية، الضوء حول حياة السياف، مبينة أن أصوله ترجع لقبيلة “تميم”، إحدى القبائل الشهيرة في القصيم، وشبه الجزيرة العربية.

في حين أن سارة الودعاني من مشاهير السوشيال ميديا البارزين في السعودية، تجاوزت حاجز الـ2.6 مليون متابعاً في انستقرام.