كلمات أغنية “نساي” شيرين مكتوبة

تقوم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بنشر كواليس تصوير فيديو كليب نساي في قناتها على اليوتيوب بعد 9 أشهر من نشر الأغنية على اليوتيوب، ويوضح الفيديو الفنانة شيرين أثناء التدرب مع فريق العمل على الاستعراضات التي تم تقديمها في الأغنية، وظهر في الفيديو زوجها المطرب حسام حبيب الذي تواجد معها أثناء تصوير الفيديو كليب، وتم طرح الفيديو كليب يوم 8 أكتوبر الماضي وحقق أكثر من 32.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب

والفنانة المصرية شيرين من أشهر فنانات الوطن العربي بسبب صوتها المميز،وإحساسها العالي المؤثر مما جعل لها صيت في جميع أنحاء الوطن العربي،وأقامت عدة حفلات في جميع أنحاء الوطن العربي،وشاركت في برنامج ذا فويس كيدز برنامج اكتشاف مواهب الغناء عند الأطفال لمدة 3 مواسم، وهناك أخبار عن عودتها إلى برنامج ذا فويس كيدز مرة أخري، ولكن لم يتم إعلان أي شئ بشكل رسمي حتى الآن وسوف نوافيكم بالمستجدات أولا بأول حول هذه الأخبار، وقامت الفنانة شيرين بطرح ألبومها نساي في ال24 من أكتوبر الماضي،و الذي يحتوي على 12 أغنية فيديو كليب

أغنيات الألبوم وعدد مشاهدتها على اليوتيوب

فيديو كليب “كدابين” والذي حقق أكثر من 46.8 مليون مشاهدة

فيديو كليب “نساي” وحقق أكثر من 32.5 مليون مشاهدة

فيديو كليب” الوتر الحساس ” وحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة

فيديو كليب “حبه جنة” وحقق أكثر من 26 مليون مشاهدة

فيديو كليب”تاج راسك” وحقق أكثر من 13.6 مليون مشاهدة

فيديو كليب”ضعفي” وحقق أكثر من 9 مليون مشاهدة

فيديو كليب”بحبك من زمان” و حقق أكثر من 6 مليون مشاهدة

فيديو كليب”زمان” وحقق أكثر من 4 مليون مشاهدة

فيديو كليب “بياعين الصبر” وحقق أكثر من 3 مليون مشاهدة

فيديو كليب “كلام عينية” وحقق أكثر من 2.9 مليون مشاهدة

فيديو كليب “طيبة وجدعة” وحقق أكثر من 2.7 مليون مشاهدة

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كلمات فيديو كليب نساي