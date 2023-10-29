“شخصيتي القادمة أبو عبيدة” .. هكذا رد الفنان محمد رمضان على انتقادات الإعلام الإسرائيلي (فيديو)

واجه الفنان المصري محمد رمضان هجوم عنيف في إسرائيل على القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب بمقاطعة أعماله بعد تصريحاته الخاصة بتوجيه الجيوش العربية للحرب مع غزة، خرج رمضان عبر فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً “القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لأنني عملت فيديو يحث العرب على الاتحاد والدفاع عن إخواتنا وسيداتنا ودمنا في غزة”، كما أنه أضاف ردًا على القناة العاشرة مستفزًا لها “ده أقل واجب اعمله قدام إخواتي، والواجب الثاني اللي أنا بعمله عشانكم، ودي رسالتي للقناة العاشرة الإسرائيلية اسم شخصيتي القادمة أبو عبيدة إن شاء الله”.

الفنان محمد رمضان

فيديو رد محمد رمضان على القناة العاشرة الإسرائيلية

في وقت سابق شنت القناة العاشرة الإسرائيلية هجوم كبير على الفنان المصري محمد رمضان بعد دعوته للجيوش العربية للانضمام للقتال في قطاع غزة وذلك في مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر مدى استيائه وغضبه من الأحداث الجارية في قطاع غزة من قبل الاحتلال الصهيوني.

لذلك رد محمد رمضان على تلك الانتقادات بأن شخصيته في مسلسله القادم ستكون أبو عبيدة وهكذا استفز الإعلام الإسرائيلي.