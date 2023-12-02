شاهد… كيف أوقفت الشرطة رجلًا حاول الاعتداء بسيف في متنزه بري بالرياض؟

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على رجل ظهر في فيديو وهو يحاول الاعتداء على آخرين بسيف في أحد المتنزهات البرية بالرياض، وأوضحت الإدارة في بيان لها أن الحادثة وقعت منذ أيام في محافظة المزاحمية، وأنه تم إيقاف الرجل واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كيف وثق الفيديو الحادثة؟

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة وقوع مشاجرة عنيفة بين عدة أشخاص، في منطقة صحراوية مخصصة للنزهة والتطعيس في الرياض، وظهر في الفيديو رجل ينزل من سيارته وهو يحمل سيف كبير، ويقوم بإخفائه خلف ظهره، ثم يتجه نحو مجموعة من الأشخاص ويحاول الاعتداء عليهم، ولكنه يتعرض لمقاومة شرسة من قبل الآخرين، الذين يطاردونه ويضربونه بالأيدي والأرجل، ويفلت الرجل منهم ويهرب إلى داخل سيارته، ويقودها بسرعة ويغادر المكان، وكانت سيارته من نوع “هايلوكس” بدون لوحات، ولم يتضح حتى الآن سبب وقوع المشاجرة أو وجود أي إصابات، حسب ما أوضح الفيديو.

ما هي ردود الفعل على الحادثة؟

أثارت الحادثة استنكار وغضب الكثير من المغردين على موقع تويتر، الذين أدانوا تصرف الرجل واستخدامه السيف في المشاجرة، وطالبوا بتطبيق العقوبات الرادعة عليه، وحماية المواطنين والمقيمين من مثل هذه الأفعال العنيفة، وأشادوا بجهود الشرطة في القبض عليه وإحالته للعدالة، ونشروا هاشتاغ #حامل_السيف_بالرياض للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم.

ما هي الأسباب والعواقب القانونية للحادثة؟

لم يتضح بعد ما هي الأسباب التي دفعت الرجل إلى حمل السيف ومحاولة الاعتداء على الآخرين، ولكن يمكن أن تكون نتيجة خلاف شخصي أو عشائري أو غيره من المنازعات، ويعد حمل السيف واستخدامه في المشاجرات مخالفة للنظام العام، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وينص النظام الجزائي السعودي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حمل سلاحًا أبيض بدون حاجة أو ترخيص أو استعمله في الاعتداء على الآخرين.