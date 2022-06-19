شاهد بالفيديو.. عريس يركل عروسته ركلة قوية بقدمة ليلة زفافهما فيسقطها أرضاً بعد فشلة في أداء الرقصة
في واقعة غريبة أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتعاطفاً مع العروسة، قام عريس بركل عروسته بقدمه ركلة قوية، وذلك أثناء أداءه لرقصة أمام العروسة، إلا أن العريس فشل في الرقصة ولم يستطع أدائها على الوجه الأكمل، فبدلاً من أن يمرر قدمه من فوق العروسة التي كانت جالسة أمامه، قام قدمه بالإصطدام بوجه العروسة وبشكل قوي مما أسقطها أرضاً.
فشل العريس في الرقص فركل عروسته بقدمه
وبحسب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، كان العروسين يؤديان إحدى الرقصات بشكل طبيعي أثناء حفل الزفاف الذي أقيم في لندن، وذلك ضمن البرنامج الذي تم وضعه لحفل الزفاف، لكن ما حدث تسبب في صدمة كبيرة للعروسة ولكل من شاهد هذه الواقعة.
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حيث لم يستطع العريس أن يكمل الرقصة بعد أن أراد تمرير قدمه من فوق العروسة، ولكن لم يحالفه الحظ فاصطدمت قدمه بقوة في وجه العروسة، والتي كانت ترتدي فستانها الأبيض وتجلس أمام العريس، والذي كان يؤدي الرقصة من أجلها.
يركل عروسه في وجهها خلال حفل الزفافhttps://t.co/QsK87NsrZW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LE8jvW1vaX
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 18, 2022
وبسبب خطأ العريس الغير مقصود كادت العروسة أن تسقط على الأرض من شدة الركلة، إلا أنه تداركها مسرعاً وساعدها ومنعها من السقوط أرضاً.