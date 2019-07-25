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شاهد الآن : مهموم أغنية محمد منير الجديدة .. أجدد أغاني محمد منير مهموم

كتب واصف عبد الحميدفي آخر تحديث
شاهد الآن : مهموم أغنية محمد منير الجديدة .. أجدد أغاني محمد منير مهموم

قام الفنان محمد منير المغني المصري الشهير بنشر فيديو كليب جديد لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم مهموم علي قناته الرسمية علي موقع اليوتيوب منذ سبع ساعات وقد حصلت الأغنية علي اكثر من 125 ألف مشاهدة خلال 7 ساعات فقط من نشرها وجاءت الأغنية تحميل تفاصيل كثيرة حول الهم وكانت الأغنية من تأليف الكاتب : أمير طعيمة وقام بتلحين الأغنية  وليد سعد وجاء التوزيع من خلال أحمد إبراهيم.

شاهد الآن : مهموم أغنية محمد منير الجديدة .. أجدد أغاني محمد منير مهموم
شاهد الآن : مهموم أغنية محمد منير الجديدة .. أجدد أغاني محمد منير مهموم

وكما عودنا الفنان القدير محمد منير دائما بكل ما هو رائع فهذه الأغنية فاقت التوقعات حيث جاءت رائعة معبرة حيث بدأت الأغنية بـ ” على قد الحب بيبقى اللوم وأنا باقي عليكوا إنما مهموم ” والتي توضح أن اللوم يأتي علي قد الحب الذي يكنه الشخص للأخر وجاءت الأغنية روعة من حيث الأداء و الموسيقي الهادئة الرائعة ليعود الفنان إلى الساحة مرة اخري.

شاهد الآن : مهموم أغنية محمد منير الجديدة .. أجدد أغاني محمد منير مهموم

جاءت الأغنية معبرة مثل باقي أغاني الكينج محمد منير وقام بعزف العود الفنان إسلام القصبجي واشرف عي تسجيل الصوت المهندس محمد عدس وأخيرا اختصاص ميكس وماستر المهندس ياسر أنور والان الاغنية متاح ككولتون لجميع عملاء فودافون من خلال إرسال رسالة مكتوب بها 88 إلى رقم 5555 لتصبح أغنية مهموم هي الكولتون الرسمي لهاتفك.

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عن الكاتب

واصف عبد الحميد

واصف عبدالحميد طالب في كلية هندسة الفرقة الاولي يهدف الي انماء المحتوي العربي خاصة المحتوي التقني منه عملت بالعديد من المواقع امثال موقع ماتريكس 219 وموقع ايجي فاست التعليمي بالاضافة الي بعض المواقع الناشئة الخاصة بي .

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