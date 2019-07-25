شاهد الآن : مهموم أغنية محمد منير الجديدة .. أجدد أغاني محمد منير مهموم

قام الفنان محمد منير المغني المصري الشهير بنشر فيديو كليب جديد لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم مهموم علي قناته الرسمية علي موقع اليوتيوب منذ سبع ساعات وقد حصلت الأغنية علي اكثر من 125 ألف مشاهدة خلال 7 ساعات فقط من نشرها وجاءت الأغنية تحميل تفاصيل كثيرة حول الهم وكانت الأغنية من تأليف الكاتب : أمير طعيمة وقام بتلحين الأغنية وليد سعد وجاء التوزيع من خلال أحمد إبراهيم.

وكما عودنا الفنان القدير محمد منير دائما بكل ما هو رائع فهذه الأغنية فاقت التوقعات حيث جاءت رائعة معبرة حيث بدأت الأغنية بـ ” على قد الحب بيبقى اللوم وأنا باقي عليكوا إنما مهموم ” والتي توضح أن اللوم يأتي علي قد الحب الذي يكنه الشخص للأخر وجاءت الأغنية روعة من حيث الأداء و الموسيقي الهادئة الرائعة ليعود الفنان إلى الساحة مرة اخري.

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جاءت الأغنية معبرة مثل باقي أغاني الكينج محمد منير وقام بعزف العود الفنان إسلام القصبجي واشرف عي تسجيل الصوت المهندس محمد عدس وأخيرا اختصاص ميكس وماستر المهندس ياسر أنور والان الاغنية متاح ككولتون لجميع عملاء فودافون من خلال إرسال رسالة مكتوب بها 88 إلى رقم 5555 لتصبح أغنية مهموم هي الكولتون الرسمي لهاتفك.