تحديث.. حجز تذاكر القطارات سكك حديد مصر خلال عيد الأضحي المبارك على الانترنت اونلاين توقيت و مواعيد القطارات والاسعار وروابط تحميل التطبيق وأسعار تذاكر القطارات

سكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر القطارات، اعتاد عدد كبير من الأشخاص السفر والتنقل داخل كافة محافظات مصر بأكثر من طريقة والتى تسهل له عملية التنقل سواء من خلال الطائرات وأيضا القطارات والسيارات، وغيرها من وسائل التنقلات ولكن يوجد عدد كبير من المشاكل التى تقابل المواطنين ومن أهمها ارتفاع التكلفة، فنجد دائما ان التنقل بالطيران الداخلي أكثر وسائل التقل راحة ولكن مرتفع الثمن، ويليه فى وسائل الراحة والأمان القطارات، والذي يتم الإقبال عليها بصورة كبيرة وخصوصا” بين المصريين المنتقلين بصورة دورية فى الذهاب والعودة من الأعمال حيث اعتاد هؤلاء على حجز تذاكر القطارات بصورة دورية نظرا لسهولة التنقل وعنصر الأمان وأيضا انخفاض التكلفة بعض الشيء.
خدمة حجز تذاكر القطارات
ومع المتابعة المستمرة عن خدمة حجز تذاكر القطارات وعن مواعيد القطارات لكافة محافظات مصر سواء للوجه البحري والوجه القبلي وصعيد مصر، نجد دائما من يبحث باستمرار عن كيفية الحجز من خلال المنزل خشية فى الحصول على الوقت الكافي للذهاب الى محطة القطارات لحجز
تحديث اليوم
خلال المتابعة المستمرة والتى أعلنتها هيئة السكك الحديديةعن الفترة الحالية واستعدادت المصحلة عن رفع حالة الطواريء بمناسة عيد الأضحي المبارك والاعلان عن الجدول التشغيلى التزامني مع تلك الفترة والتى يبداء من اليوم وعن المقاعد الشاغرة لدى القطارات والتى يمكنك الحجز خلال الفترة القادمة والتى تبداء من الاسبوع الاول من شهر أغسطس القادم
تحديث اليوم
أعلنت هيئة السكة الحديد بدء تقديم خدمات جديدة لكل المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية تتمثل فى حجز تذاكر القطارات بماكينات TVM ذاتية وأليه بنظام الفيزا كارت فى الأماكن العامة والنوادى.
تحديث اليوم
خلال متابعة أخر التطورات داخل هئية سكك حديد مصر والخدمات التى تقدمه الهئية لكافة المواطنين سواء حجز تذاكر القطارات اونلاين او من خلال رفع مستوي الخدمة داخل القطارات ، وتسهيل من رئيس الهئية حيث طرح مقاعد فطارات التى تسير خلال بداية الشهر المقبل يونيو والتى توفق الثامن والعشرين من شهر رمضان المعظم ضم نجدول التشغيل العادي وتطرح أيضا باقى المقاعد حتى نهاية شهر رمضان لراغب الحجز لسهول وتيسر على المواطنين والمسافرين عبر سكك حديد مصر
تحديث اليوم
كما أكدت رئيس الهيئة أن كافة التعديلات التى سوف تتم من خلال الهئية يتم طرحها على النحو التالي والتى تستمر لمدة شهر
وتعديل مواعيد القطارات سكك حديد مصر خلال شهر رمضان الكريم
وخلال التصريحات التى أدلى بها المتحدث الرسمي باسم سكك حديد مصر عن التعديلات التى تظهر على مواعيد القطارارت فى الوجهين البحري والقبلي لتناسب مواعيد شهر رمضان الكريم، وذلك للمساهمة فى مساعدة المواطنين من شتأ أنحاء الجمهورية خلال المواعيد الرسمية وقد تغيرات عدد من المواعيد والتى جاءت على النحو التالي
تحديث اليوم وتشغيل ماينة tvm
خلال التحديثات والتطورات التى تقوم بها وزارة النقل بسكك حديثد مصر فى بيان صحفى حول طريقة جديد لبدء تشغيل أول ماينة tvm لحجز تذار القطارات بالنوادى والامان العامة وذلك وفقة للخطة فى موابة التطور التنولوجى لخدمات حجز تذاكر عن ماينات الحجز الذاتى لجميع قطارارت الميفة للوجهين القبلى والبحري بنظام الفيزا ارت وارت الهئية المدفعو مقدما
كما وفرة الهئية هذا الكارت بجميع مكاتب الاشتراكات على مستوى الجمهورية وكما يتيح ذلك التعامل به على جميع شبابيك التذاكر والماكينات الذاتية
تحديث أسعار تذاكر القطارات الدرجة الاولى والثانية
تحديث اليوم
جاءت عدد من التصريحات التى أعلنت عنها سكك حديد مصر خلال الساعات الماضية وسط تعديل وتحسين مستوى الخدمة عن الفترة التى من المتوقع ان يتم تأخير القطارات على بعض الخطوط نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك الحديدة وتحديث نظام الإشارات والتى تم العمل عليه منذ تولي الفريق كامل الوزير
تحديث اليوم وعن موعد القطارات أيام العطلة والاجازات
حيث حدد سكك حديد مصر خلال التصريحات التى أدلى بها رئيس الهئية حول مواعيد القطارات فى أيام الإجازة ، بأن كافة القطاعات تعمل بشكل دوري وبطاقة كاملة لمواجهة توافد المواطنين، وأيضا أفاد عن استعداد الهيئة للتعامل بشكل فورى مع التقلبات الجوية وحالة الطقس المتغيرة وهطول الامطار من فرض حالات الطواري على مستوى الجمهورية
كما أكد أشرف رسلان بأن هنالك فريق طواري لاستقبال أى شكاوي من المواطنين أو من عمليات التشغيل بكافة المحطات على مدار ال 24 ساعة لمتابعة القطارات والركاب.
تحديث اليوم مواعيد القطارات
من القاهرة الى سوهاج والعكس
|عدد النتائج: 15
من القاهرة للاسكندرية
|السعر
|53.04
|104
|53.04
|72.8
|53.04
كما أعلنت الحساب الخاص بهئية سكك حديد مصر من خلال شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر عن كيفية أنشاء حساب عبر الموقع الرسمي لسهولة التواصل وحجز تذاكر القطار للوجهه البحري والوجه القبلي يمكن المتابعة الموقع الرسمي لهيئة السكك الحديدية عبر وسائل التواصل الاجتماعى الفيس بوك
تحديث اليوم
رئيس هيئة السكك الحديد يوضح مزايا “أبلكيشن” حجز تذاكر القطارات وكيفية الحجز عبر الموبايل
وتفاصيل كافة مواعيد القطارات من خلال الهئية العامة لسكك حديد مصر والمتجهة بكافة أنحاء الجمهورية على الوجه البحرى والوجه القبلى، والتى تتيح تلك الخدمة لمعرفة مواعيد القطارات قبل السفر تيسيرا” وتسهيلا” على كافة المواطنين كما يمكنك عزيز المواطن الحجز من خلال الشبكة الالكترونية كما تم ذكره من قبل
من 74 ـ 77 ـ 81 بنها منوف غمر محلة روح
من 59 ـ 73 المطرية ـ ابو كبير ـ منوف
تحديث اليوم
خلال التصريحات التى أدلى بها رئيس السكك الحديدية المهندس أِرف رسلان خلال المداخلة الهاتفية مع برنامج الحدث اليوم حول تعديل بعض مواعيد القطارات استعدادا للعام الدراسى الجديد والتى من المقرر العمل بها بداية الاسبوع المقبل ليتم تعديل نحو 28 قطار على النحو التالى
وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على مواصلة المعرفة والحجز من خلال الموقع الرسمي لسكك حديد مصر والذي يمكنك الحجز من خلاله بكل سهولة من خلال الانترنت قبل السفر ب 48 ساعة وانت فى المنزل
مواعيد القطارات
- مواعيد قطارات قبلى
- مواعيد قطارات بحرى
- مواعيد قطارات ركاب مطورة وجه قبلي
- مواعيد قطارات مرسي مطروح
- مواعيد قطارات منوف و الشرق و الليمون
- مواعيد قطارات القاهرة ـ الخطاطبة ـ إيتاى البارود
تحديث اليوم
وخلال الساعات الماضية ومع انتشار أخبار حول فرض روسم جديدة على كراتين الركاب والتي يتم اصطحابها معهم داخل القطارات ، حيث اشارة أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر أن الرسوم يتم تحديدها من جانب مفتش القطار، وعلى الجانب الاخر نجد ان امتعة الركاب الخاصة والشخصية لا يتم فرض رسوم عليها ولكن مازد عن ذلك يتم احتساب رسوم عليه بواقع 5.5
حقيقة فرض السكة الحديد رسوم على كراتين الركاب.
مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى
تحديث اليوم
ثلاث تطبيقات لمعرفة مواعيد القطارات وحجز التذاكر
2- تطبيق “Rail Egypt”
تحديث اليوم بدء حجز تذاكر القطارات لعيد الاضحى المبارك
وخلال التعاون المثمر التى تقوم به هئية السكك الحديدية عن بدء طرح تذاكر القطارات لعيد الاضحى المبارك حسب الجدول الذمنى حيث اضافة انه يتم طرح التذاكر فى شبابيك الحجز الموجود بالمحطات الرئيسية ، ليتم حجز المقاعد القطارات التى تتحرك ابتداء من 16 اغسطس الموافق 5 ذو الحجة الى كافة ايام العيد
تحديث اليوم خبر سار للمواطنين
تعمل سكك حديد مصر خلال الفترة الحالية على قدم وساق قبل عيد الاضحى المبارك لتوفير الراحة والامان للمسافرين على خطوط الشركة ولكافة انحاء الجمهورية على خطوطها الوجة القبلى والوجه البحري لمواجهة الزحام الشديد بسبب عطلة عيد الاضحى المبارك والتى اضافة الشركة عدد من القطارات لمواجهات الازدحام حيث رفعت الطاقة التشغلية لاضافة 26 قطار جديد مميز خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري، والتى تعمل على النحو التالي:
- عدد 2 قطار مكيف رقم 1934 1935 مكيف بين القاهرة أسوان وبالعكس.
- عدد 2 قطار مكيف رقم 1936 1937 مكيف بين القاهرة أسوان وبالعكس.
- عدد 2 قطار مكيف رقم 1938 1939 مكيف بين القاهرة أسوان وبالعكس.
- عدد 2 قطار مكيف رقم 1940 1941 مكيف بين الإسكندرية أسوان وبالعكس.
- إلى عدد 2 قطار مخصوص مكيف بين القاهرة الإسكندرية وبالعكس.
- وعدد 16 قطارًا إضافيًا مميزًا من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:
تحديث اليوم
فى خبر سار من هيئة السكك الحديدية خلال الساعات الماضية عن تشغيل عدد م القطارات الإضافية فى الاتجاهين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تم العمل بهذا ابتداء من العاشر من شهر يونيو وحتى السادس والعشرون من الشهر نفسه، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد المسافرين للوجهين القبلى والبحرى، وعلى الجانب الاخر تزويد عدد من العربات الاضافية لعدد 22 قطار مكيف مدرجين بالفعل بجدول التشغيل الطبيعى لاستعاب الاعداد أيضا
كما أضاف رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس السيد سالم أن كافة القطارات الإضافية تتضمن قطار مخصوص رقم 1934 مكيف من القاهرة الى اسوان فى نفس الفترة المحددة والذي يبدأ رحلته فى تمام الساعة 22.45 ليصل فى تمام الساعة 10:55 من صباح اليوم التالى وأيضا قطار مخصوص رقم 1935، أسوان – القاهرة والذى يبداء رحلته أيضا فى نفس الفترة والذى يبدأ رحلته فى تمام الساعة 19:00 والذي يحصل فى تمام الساعة 07:15 من صباح اليوم التالى
تحديث اليوم واجازة العيد
وخلال الفترة الحالية تقوم الجهات المعنية لقيادات الهيئة العام لسكك حديد مصر، بالعمل والمتابعة المستمرة وفرض حالة الطوارئ استعدادا” لعيد الفطر المبارك، وقد جاء القرار بإلغاء الإجازات والاستمرار فى العمل طوال أيام العيد لمتابعة كافة حركات القطارات على مستوى الجمهورية والتأكد من تقديم كافة التسهيلات لجميع المسافرين
الآن يمكنك الحجز باستخدام كروت الائتمان فتم تشغيل ماكينات اصدار التذاكر الذاتيه بمحطات الوجه القبلي :
المنيا – اسيوط – سوهاج – الاقصر – اسوان
خطوات حجز تذاكر القطارات على الانترنت
ونشارك معكم كيفية الحجز بكل سهولة
1-الدخول إلى موقع سكك حديد مصر عبر الرابط التالي، اضغط هنا.
2- قم بتسجيل الدخول
3- اكتب جميع بياناتك الشخصية، ثم اضغط موافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على إنشاء حساب.
4- بعد الانتهاء ستظهر لك قائمة بها التعليمات وقوائم – إنشاء حجز – الاستعلام عن التذاكر – رد قيمة التذكرة – إصدار التذاكر لدور حجز – الاستعلام عن دور حجز – إلغاء حجز وإدارة الحساب.
5- قم باختيار إنشاء حجز، واختار المحطة التي ستسافر إليها، والمواعيد المناسبة ثم اضغط التالي.
6- قم بإدخال بياناتك ثم اضغط التالي.
7- اختار عدد المقاعد التي ترغب في حجزها ثم اضغط دفع
8- قم بالدفع عن طريق الفيزا والكريدت كارد أو الدفع فوريا.
للشكاوى و الاقتراحات
عن خدمة الحجز بالانترنت يرجى الاتصال: البريد الإلكتروني: [email protected] فاكس: +2 02 2579 2594.
- القاهرة 25753555-25753147
- بنها 3252031
- طنطا 3333031
- كفر الزيات 2542348
تحديث معرفة كيفة الحجز بالفيديو
سكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر القطارات
الجدول الزمني و الاسعار
وتابع أسعار وتوقيات قطارات سكك حديد مصر لكافة المحافظات من خلال الجدول الزمنى والاسعار من خلال الموقع الرسمي من هنا
مواعيد قطارات السكك الحديدية للوجه البحري
https://enr.gov.eg/ticketing/etay1.pdf
|عدد النتائج: 18
مواعيد قطارات السكك الحديدية قطارات ركاب درجة مطورية الجيزة / الواسطي
مواعيد قطارات السكك الحديدية القاهرة – القناطر الخيرية- منوف- طنطا
التعليقات
خدمة الحجز عبر الإنترنت في غاية السوء تم خصم المبلغ ولم يتم حجز التذكرة ولا اَي رقم من الموجود على الموقع يرد !!! وارسلت لهم على الإيميل ولم يصلني رد !!!
انا حجزت تذكرة ولغيتها بالخطأ،هل ممكن استردها تانى،وعملية الالغاء من النت بيخصموا عليها فلوس ولا لا؟؟
روماني صبحي عازر القاهره اسكندريه /01000847381 /01096305487 روماني صبحي عازر 01228665732 حلم
تحمل بافسبك تشفير تنزل وعرض البرمج
السلام عليكم الرجاء رابط التطبيق
عایزه اعرف میعاد القطار المکیف من اسیوط الی القاهره
عايز اعرف في قطار القاهرة . طنطا الساعه ١ ظهرا غدا الثلاثاء
قمت بحجز تذكرة من خلال الموقع الالكترونى من محطة القاهرة الى محطة الاسكندرية يوم ٢٤ فبراير ٢٠١٩ قطار رقم ٩٠٥ قيام الساعة ٨ ص مقعد ٢٠ عربة رقم ١ وفوجئت بحجز نفس المقعد لراكب أخر وتم الاتصال بالبنك لتأكيد عملية الدفع والذى أفاد بالخصم مبلغ ١٠٤ ج من الحساب ولكننى فو جئت بتعامل المحصل بأسلوب غير لائق معى واصرارة على دفع مبلغ ١٠٦ ج مرة أخرى وعند اظهارى صورة الحجز على الموبايل لم يستمع الى وقال سيتم تسليمى للشرطة فى محطة سيدى جابر كما لو كنت حرامى مع العلم بأن هذا القطار الذى اركبة فهو من صنع يدى لاننى أعمل بالهيئة العربية للتصنيع وقمت بالاشراف والتصميم الداخلى للعربات منذ ١٥ عام
هي هذه فوضي إداري مصر
لا يوجد كوادر متعلمه لتحسن التعامل مع الجمهور
يتعامل معك الكمساري كانك حرامي
هوموشعارف نه موجود لخدمتك وتذليل الصعاب ولراحتك
لسه بدري لما يتعلموا كيفية التعامل مع الجمهور
كيف يمكن إلغاء أو ارجاع تذكره محجوزه اون لاين
القاهرة قنا او الاقصر او اسوان الصبح 30/1/2019
هل يوجد حجز القاهره قنا 30/1/2019 صباحا
احجز ازاى قطر اسكندرية المكيف من النت الساعة 4 صباحا
تم الحجز مرتين فى المرة الأولى اعطانى رقم الملية ولم تظمر التذكرة فهل تم خصم ثمن التذكرة أم لا أفيدونى وفى المرة الثانية ظهرت التذرة وتم طباعتها- اسم المستخدم( eelshishiny
(
9
عايز اعرف مواعيد القطارات من الاسكندرية الي قليوب والعكس
انا نزلت التطبيق الاول وأدخلت كافة البيانات وظبتة بعد فترة عملت اعاده ضبط مصنع للموبايل ونزلت التطبيق تانى ومش عارف اظبط البيانات تانى نسيت الايميل وكلمة السر ومش عاوز يظبط أية الحل
هل يوجد حجز من القاهرة إلى سمالوط الجمعة ليلا قطار مكيف وصول ٧ او ٨ صباح السبت
يا جماعة احجز ازاى هنا ممكن حد يعرفنى
حضرتك حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي، ما عليك سوء الضغط على الموقع واتباع كافة الخطوات
فى حجز بكره الساعه ٣ اسكندريه القاهره مميز وبكام
تابع كافة المواعيد من خلال الموقع الرسمي ومعرفة قطار اسكندرية القاهرة طوال اليوم
ماهي صورة التاكد الموجودة في انشاء الحساب
صورة التاكيد بيطلع لحضرتك صورة بها ارقام يتم كتابة تلك الارقام فى الاخانة المخصصة
لو سمحت فى حجز من المنيا للقاهرة ولا مفيش اماكن دلوقتى ؟
يمكنك المتابعة من خلال الموقع الرسمي المتواجد داخل المقال ومعرفة كافة توقيت القطارات
هل يوجد حجز تزاكر من بنها لمطروح
يمكنك المتابعة من المكتب الرئيسى
ولكن لا اعتقد ذلك واقرب محطة ليكى هى محطة مصر واكيد فيها
عاوز احجز في قطار ٩٠١ من القاهره للاسكندريه
رحلتك هتبقى امتى
ولازم الحجز يبقى مؤكد من خلال المكتب الرئيس ومطبوع
برنامج حجز تذاكر من علي جوجل بلاي لايعمل نهائي .أرقام خدمه عملاء غير متاحه امته بقي نكنو مثل الدول المتقدمه …وكل لما احاول اعمل حساب مش عوز يعمل غيرت الايميل اكثر من مرة وغيرت ارقام الموبايل والخط الارضي وبردو مش عوز يفتح حساب ..كل مرة يقول خطاء في النظام حاول في وقت اخر .لحد امته يكون هكذا
اتاكد ان الابلاكاشن الاساسى للموقق مش ابلاكشن فيك يعنى ممكن يكون التطبيق اللى محملة فيه مشكلة
عمر البلد دي ما هتتقدم طول ما فيها الاستاده سلوي زوجة القاضي وعم بدوي قريب المسئول الفلاني الموقع واقع طول الليل والنهار وارقام خدمة العملاء غير متاحه
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
روحو اتفرجو ؏ قطارات السعوديه ونظامهم الي مكملوش سنتين مشغلين قطار
ايه المشكلة بس استاذ فتحى
هل وقوع الموقع او عدم القدرة على الحجز او التواصل
اريد الاشتراك بخدمة الحجز الالكتروني
يمكنك الاشتراك بالفعل من خلال الموقع الرسمي بملاء كافة البيانات الموضضحة وتفعيل الحساب
أن شاء الله يكون فيه إهتمام أكثر وصيانة دورية لكافة القطارات