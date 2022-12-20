بالفيديو «سعودي ايدول» تكشف اللقطات الأولى لمشتركي Saudi Idol .. ومشادات بين “أحلام وأصالة”.. إليك التفاصيل

كشف برنامج سعودي ايدول المقرر إذاعة أولى حلقاته اليوم 20 ديسمبر 2022 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، ويعرض فيها تجارب الأداء للمشاركين من المواهب السعودية بالبرنامج، والجدير بالعلم أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو اكتشاف موهبة سعودية لدعمها وإكمال مسيرة عمالقة الفن بالمملكة، وفي أجواء حماسية يعيشها المشاركين نعرض لكم في الفقرات التالية بالفيديو أحدث أخبار Saudi Idol.

بالفيديو مقدم برنامج محبوب السعودية يتحدث عن تجربته ومخاوفه

في نفس السياق السالف ذكره كشف مقدم البرامج السعودي راجح الحارثي عن سعادته البالغة بشأن مشاركته بسعودي ايدول حيث تعد فرصة ذهبية أرادها بشدة قبل عرضها عليه، فهي النسخة الأولى من البرنامج الضخم بالمملكة، واختياره مقدم للبرنامج يشعره بمسؤولية كبيرة ومخاوف حيث لم يعتد على تقديم هذا النوع من البرامج التي تحتاج لساعات عمل محددة وطبيعة خاصة للتصوير.

بالفيديو مشادات بين أحلام وأصالة أعضاء لجنة تحكيم سعودي ايدول

بالإضافة ما سبق ذكره تم نشر فيديو طريف عن مناكفات بين أعضاء لجنة التحكيم الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة الإماراتية أحلام، حيث أبدت أحلام إعجابها الشديد بصوت أحد المشاركين معبرة بكلمات “انت الحين حاليًا مخليني طايرة” … فردت عليها الفنانة أصالة بخفة ظل قائلة “انتبهي لتسقطي على راسي“.

توقعات سعودي ايدول بسبب تنوع الثقافات بالمملكة

في الختام ذكر مقدم البرنامج راجح الحارثي أن موهبة Saudi Idol ستكون فريدة من نوعها فالمملكة الممتدة لخمسة مناطق تضم كل منطقة ثقافات مختلفة منها الآتي من منطقة الجبل والآخر من السهل وأيضًا من الوادي ومن منطقة البحر وغيرها هذا يشكل تنوع بين الأصوات لتظهر موهبة سعودي ايدول الفريدة.