19 عاماً ولا يزال.. من هي زوجة فان بيرسي المغربية “بشرى البالي” بعد أنباء اعتناقه الإسلام

منذ 19 عاماً ولا يزال فان بيرسي اللاعب الهولندي يقطن مع زوجته المغربية المسلمة “بشرى البالي”، ورزق منها يطفلان، وبعد أنباء اعتناقه الإسلام، كشفت مصادر موثوقة صحة هذه الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية.

حيث روجت عديد الحسابات الإخبارية، سواء على منصات التواصل أو الشبكة العنكبوتية، لأنباء مزعومة تفيد بأن اللاعب فان بيرسي يعتنق الإسلام، وراحت بعض الصفحات تؤكد بأنه مسلم منذ سنوات.

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وانتشر خبر اعتناق فان بيرسي الإسلام كالنار في الهشيم، وسط شكوك البعض، وحرص الكثيرين على تهنئة اللاعب الهولندي، من خلال التفاعل مع منشوراته عبر حسابه الشخصي في “انستقرام”.

حقيقة إسلام فان بيرسي

هل اسلم روبن فان بيرسي؟، عديد التساؤلات التي دخلت دائرة الاهتمام في الساعات الأخيرة، أدت إلى تصدر أسم اللاعب ترند محركات البحث.

ودخل البعض في حالة من الشكوك حول ديانة روبن فان بيرسي Robin van Persie هل مسلم أم مسيحي، ووفق مصدر مسؤول، أتضح أنها أنباء “غير دقيقة” كما لم تصدر أي صحيفة عالمية معلومة في هذا الشأن.

ونفت صحيفة مطلعة أنباء دخول اللاعب الهولندي الإسلام، وأعادت نشر تصريح سابق له منذ عام 2008، كان أكد فيه أنه ليس مسلم ولا مسيحيي ولا يهودي، وأكد وقتها أن زوجته مسلمة، مشيراً أن ذلك لا يعني أنه مسلم، وذكر أيضاً أن تكون مسلماً يجب أن يكون ذلك من القلب.

زوجة روبن فان بيرسي المغربية

تزوج Robin van Persie في عام 2004، من سيدة مغربية الأصل تدعى “بشرى البالي”، وهي مسلمة الديانة، وفي سنة 2006 رزق بمولده الأول الذي سماه “شاكيل”، ثم جاءت “دينا” مواليد 2009، وعلى ما يبدو أن زوجته من اختارت أسم ابنتهما الوحيدة، ومن الشائع أن “دينا” أحد أبرز الأسماء الشهيرة في العالم العربي.

فان بيرسي يتلقى التهنئة عبر انستقرام

وحرص البعض على تهنئة الأخير باعتناق الإسلام، موجهين له الترحاب، وقال أحدهم :”بارك الله فيك يا أخي ورزقك الفردوس الأعلى من الجنه #فانبيرسي_مسلم”.

وتابع آخر: “أهلا بك في الإسلام أخي فعلا أنا اكثر شخص في هذا العالم سعيد ☪️”.

وآخر قال: “أهلا وسهلا بكم في دين الإسلام ❤️❤️ مبروك لكم “.

وتعليق آخر يقول: “لقد كنت دائمًا بطل طفولتي ، وأخيراً اعتنقت الإسلام ، بطلي الأبدي 🙏🏻❤️ #مسلم”.