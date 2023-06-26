«خلص على قلبي» .. عمرو دياب يطرح سنجل جديد حصري على أنغامي “فيديو”

طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث اغنياته بعنوان «خلص على قلبي» عبر تطبيق أنغامي للموسيقى التطبيق رقم واحد فى الشرق الأوسط، لكى يشارك جمهوره فرحة العيد .

السنجل الجديد لعمرو دياب “اغنية خلص على قلبى ” كلمات محمد البوغة، الحان محمد يحيي، توزيع وسام عبدالمنعم، ميكس وماستر امير محروس ، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري ، تصوير بوستر كريم نور.

للاستماع الأغنية اضغط على الرابط

https://fb.watch/lpuNUNdbtM/?mibextid=Nif5oz

اخر البوم كامل طرح رسمى للهضبة بعنوان (يا أنا يا لاء) عام 2021، وكان من المتوقع طرح البوم (عيشنى) فى 2022، لكن خلال عامين قدم مجموعة اغانى سنجل وصلت 30 اغنية منهم : انت الحظ – اللى يمشى يمشى – سنجل هاى هاى يا سناجل – شكراً من هنا لبكره – انا بطمن عليك – اللى بينا حياه .

موسيقى عمرو دياب هي مزيج بين الموسيقى المصرية وموسيقى البوب الغربية: نور العين، الجو جميل، باين حبيت.

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في مسرح أرينا الكويت الشهر الماضي وسط حضور جماهيري غفير في ليلة تعد الأضخم ضمن حفلات صيف الكويت.

لمشاهدة اضغط على الرابط

https://fb.watch/lpuVjjxV63/?mibextid=Nif5oz

وخطف عمرو دياب أنظار الجمهور باطلالته الشبابية المميزة حيث ارتدى تي شيرت أصفر اللون وبنطلون جينز سماوي، ونالت هذه الإطلالة إعجاب الجمهور .