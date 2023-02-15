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«خطوبة إيلاف الزهراني» التيكتوكر السعودية على الشيخ ناصر الصباح .. وتفاصيل تعرضها للنصب !

بوسي إمام

كشفت التيكتوكر السعودية الجنسية إيلاف الزهراني عن فسخ خطبتها التي تم الإعلان عنها من قبل من خلال مقطع فيديو قامت بنشره على صفحتها الشخصية الرسمية ظهرت فيه منفردة، وفي الخلفية أغنية رومانسية موجهة لخطيبها، لتقوم بإشهار خطبتها، وقامت بإغلاق التعليقات على الفيديو احترامًا لخصوصية الطرف الآخر وهو على حد قولها أحد أفراد العائلة المالكة بالكويت، وقد أعجب بها من خلال الفيديوهات المنتشرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي مما دفعه لطلب الزواج منها.

خطوبة إيلاف الزهراني
ما هي جنسية ايلاف الزهراني؟
ما هي جنسية ايلاف الزهراني؟

تفاصيل صادمة لتعرض ايلاف الزهراني لعملية نصب من الشيخ ناصر فهد الصباح الكويتي

في سياق متصل انقلبت سعادة صانعة المحتوى السعودية إيلاف الزهراني إلى مأساة حقيقية فبعد التحضير لترتيبات الزواج وقصة الحب التي نشأت بينها وبين خطيبها ناصر، تم الكشف عن الهوية الحقيقية لناصر الصباح فهو ليس من أفراد العائلة المالكة بالكويت بل مجرد شخص كاذب ومنتحل شخصية ومزور لهويته الوطنية، مما دفع التيكتوكر إيلاف بالإعلان فورًا عن فسخ الخطبة، والمقاضاة القانونية لهذا الشخص الذي أوقعها في فخ النصب والاحتيال، وظهرت في مقطع فيديو تشرح فيه تعرضها للنصب.

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صانعة المحتوى السعودية إيلاف الزهراني 

بالإضافة لما سبق ذكره نشرت التيكتوكر إيلاف على حسابها الرسمي مقطع فيديو قصير وفي الخلفية أغنية نيكول سايا أنا طبعي كده لتعلن من خلالها أنها تستعيد نشاطها مرة أخرى وتحاول نسيان ما تعرضت له، والجدير بالعلم أن إيلاف من مشاهير منصة التيك توك فقط، ولا علاقة لها بأي حساب على أي منصة أخرى، وهي فتاة سعودية ولدت في الباحة وتقيم حايًا في مدينة جدة وما تقدمه من محتوى هو إعلان عن منتجات تجارية تخص المرأة مثل العدسات اللاصقة وغيرها.

زوج ايلاف الزهراني
زوج ايلاف الزهراني

صور eilaf alzhrani التيكتوكر السعودية

في الختام ننشر لكم بعض من صور التيكتوكر السعودية إيلاف والتي يتابعها أكثر من مليون مشترك بحسابها الرسمي.

ايلاف الزهراني ويكيبيديا
ايلاف الزهراني ويكيبيديا
ايلاف الـزهراني تيك توك
ايلاف الـزهراني تيك توك
إيلاف الزهراني انستقرام
إيلاف الزهراني انستقرام
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بوسي إمام
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