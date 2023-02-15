«خطوبة إيلاف الزهراني» التيكتوكر السعودية على الشيخ ناصر الصباح .. وتفاصيل تعرضها للنصب !

كشفت التيكتوكر السعودية الجنسية إيلاف الزهراني عن فسخ خطبتها التي تم الإعلان عنها من قبل من خلال مقطع فيديو قامت بنشره على صفحتها الشخصية الرسمية ظهرت فيه منفردة، وفي الخلفية أغنية رومانسية موجهة لخطيبها، لتقوم بإشهار خطبتها، وقامت بإغلاق التعليقات على الفيديو احترامًا لخصوصية الطرف الآخر وهو على حد قولها أحد أفراد العائلة المالكة بالكويت، وقد أعجب بها من خلال الفيديوهات المنتشرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي مما دفعه لطلب الزواج منها.

تفاصيل صادمة لتعرض ايلاف الزهراني لعملية نصب من الشيخ ناصر فهد الصباح الكويتي

في سياق متصل انقلبت سعادة صانعة المحتوى السعودية إيلاف الزهراني إلى مأساة حقيقية فبعد التحضير لترتيبات الزواج وقصة الحب التي نشأت بينها وبين خطيبها ناصر، تم الكشف عن الهوية الحقيقية لناصر الصباح فهو ليس من أفراد العائلة المالكة بالكويت بل مجرد شخص كاذب ومنتحل شخصية ومزور لهويته الوطنية، مما دفع التيكتوكر إيلاف بالإعلان فورًا عن فسخ الخطبة، والمقاضاة القانونية لهذا الشخص الذي أوقعها في فخ النصب والاحتيال، وظهرت في مقطع فيديو تشرح فيه تعرضها للنصب.

إيلاف الزهراني: اللي تقدم لي شخص غير سوي وكذاب وكان مزور هويته وباخذ حقي منه بالقانون! pic.twitter.com/pWM6qAe8js — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 13, 2023

صانعة المحتوى السعودية إيلاف الزهراني

بالإضافة لما سبق ذكره نشرت التيكتوكر إيلاف على حسابها الرسمي مقطع فيديو قصير وفي الخلفية أغنية نيكول سايا أنا طبعي كده لتعلن من خلالها أنها تستعيد نشاطها مرة أخرى وتحاول نسيان ما تعرضت له، والجدير بالعلم أن إيلاف من مشاهير منصة التيك توك فقط، ولا علاقة لها بأي حساب على أي منصة أخرى، وهي فتاة سعودية ولدت في الباحة وتقيم حايًا في مدينة جدة وما تقدمه من محتوى هو إعلان عن منتجات تجارية تخص المرأة مثل العدسات اللاصقة وغيرها.

صور eilaf alzhrani التيكتوكر السعودية

في الختام ننشر لكم بعض من صور التيكتوكر السعودية إيلاف والتي يتابعها أكثر من مليون مشترك بحسابها الرسمي.