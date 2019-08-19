تردد قنوات روتانا Rotana الجديد 2019 (سينما، أفلام، دراما، كلاسيك، خليجية، كليب، موسيقى، الرسالة)

تردد قنوات روتانا Rotana الجديد 2019 تعد قنوات روتانا من أكثر القنوات مشاهدة في مصر والوطن العربي, اشتهرت القناة بشعارها مش هتقدر تغمض عينيك فهي أقوى وأهم الشبكات الترفيهية التي تجذب اليها عدد كبير من الأسر في المنطقة العربية , روتانا هي قناة سعودية يمتلكها الأمير السعودي الوليد بن طلال حيث تضم روتانا مجموعة من القنوات الأكثر انتشارا لما تقدمه من أعمال سينمائية رائعة وهي روتانا سينما, روتانا كلاسيك, روتانا أفلام, روتانا دراما , روتانا خليجية, روتانا كليب,روتانا موسيقى, روتانا مصرية, الرسالة.

تردد قنوات روتانا.

تميزت شبكة قنوات روتانا بعدة مزايا جعلتها الأولى بين منافسيها حرصها الدائم على تنوع توفير كل مايحتاجه المشاهدين من مشاهدة أفلام ومسلسلات متنوعة حرصها الدائم على تقديم محتوى رائع ومميز من الأفلام السينمائية التي تتناسب مع العادات والمبادئ والتقاليد الشرقية العريقة ومبادئ الإعلام العربي من عدم وجود مشاهد أو ألفاظ خارجة تثير غضب الأسر العربية في شتى الدول العربية, واليكم جميع تردد قنوات روتانا.

تردد قناة روتانا سينما Rotana Cinema.

هي قناة سعودية تم انشائها عام 2004 تعرض الأفلام السينمائية القديمة والحديثة المتنوعة سواء كوميدية, رومانسية, درامية حيث تعتبر المنصة الأولى التي تعرض أعمالها على مدار اليوم بدون توقف حتى أصبح لها جماهرية كبيرة في جميع الدول العربية , تميزت القناة عن بقية مجموعة روتانا وأصبحت هي الأشهر من بينهم، وأصبحت القناة ركن أساسي من أي جهاز تلفاز في الوطن العربي، وامتدت شعبية قناة روتانا سينما من المحيط إلى الخليج لذلك نقوم اليوم بعرض تردد قناة روتانا لكم حتى تقوموا بتنزيل القناة والاستمتاع بأمتع الأفلام السينمائية الشهيرة

التردد معدل الترميز FEC 11296 (h) 27500 3/4

تردد قناة روتانا أفلام Rotana Aflam.

تقوم بعرض مجموعة من الأفلام المتنوعة والحديثة سواء الخليجية أو اللبنانية أو الأردنية أنطلقت عام 2012 لتغطي كافة الأذواق وعشاق الدراما بجانب تقديمها البرامج المتنوعة وأخبار الفن والفنانين من كل مكان وأخر أعمالهم السينمائية, لذلك يقبل على مشاهدتها أعداد كبيرة من المشاهدين في مصر والدول العربية نظرا لما تقدمه القناة من محتوي عربي أصيل.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11296 (h) 27500 أفقي

تردد قناة روتانا كلاسيك Rotana Classic.

قناة عربية تضم أكبر عدد من الأعمال السينمائية القديمة تأسست عام 2012 وكانت تحمل أسم روتانا زمان حتى تم تغير أسمها وأصبحت روتانا كلاسيك لتقديم وإحياء التراث المصري والعربي القديم بجانب عرضها المسرحيات والأغاني الطربية لكبار النجوم أمثال أم كلثوم, عبدالحليم حافظ, فريد الأطرش, فايزة أحمد وغيرهم, كما يمنكم أيضا معرفة تردد قنوات أبو ظبي Abu Dhabi الجديد 2019 (أبوظبي الإمارت,الرياضية,ناشونال جيوغرافيك,ماجد)

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11295 (h) 27500 أفقي

تردد قناة روتانا دراما Rotana Drama.

روتانا دراما تم إنطلاقها عام2017 من أكثر القنوات مشاهدة حاملة شعار عيش الدراما تتميز بعرضها الحصريات للبرامج الفنية والإجتماعية بجانب المسلسلات العربية والتركية المدبلجة كما أنها اشتهرت بخاصية العرض المتتالى دون أي فواصل لذلك أصبحت من أكثر القنوات مشاهدة في مصر والوطن العربي.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 11296 أفقي 27500 3/4

تردد قناة روتانا خليجية Rotana Khalijiah.

أنطلق بثها عام 2005 وكان في بدايتها مخصصة للأغاني والكليبات ثم بعد ذلك تخصصت بتقديم فن وتراث السعودية والخليج وتعرض المسلسلات والأفلام المصرية والعربية والخليجية وأيضا التركية المدبلجة للعربية بجانب البرامج الإجتماعية السعودية والخليجية.

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 11296 (h) 27500 أفقي

قناة روتانا مصرية Rotana Egyptian.

روتانا مصرية هي واحدة من ضمن مجموعة قنوات روتانا تعرض العديد من البرامج الهامه التي تخص الشارع المصري فهى من القنوات المنوعات الشهيره التى تقدم كل مايخص الشان المصرى من برامج ومسلسلات ودراما بالاضافة الى العديد من البرامج المنوعه الاخرى هي قناة من شبكة روتانا السعودية، افتتحت عام 2011.