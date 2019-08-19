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تردد قنوات روتانا Rotana الجديد 2019 (سينما، أفلام، دراما، كلاسيك، خليجية، كليب، موسيقى، الرسالة)

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
تردد قنوات روتانا Rotana الجديد 2019 (سينما، أفلام، دراما، كلاسيك، خليجية، كليب، موسيقى، الرسالة)
تردد قنوات روتانا Rotana

تردد قنوات روتانا Rotana الجديد 2019 تعد قنوات روتانا من أكثر القنوات مشاهدة في مصر والوطن العربي,  اشتهرت القناة بشعارها مش هتقدر تغمض عينيك فهي أقوى  وأهم الشبكات الترفيهية التي تجذب  اليها عدد كبير من الأسر في المنطقة العربية ,  روتانا هي قناة سعودية يمتلكها الأمير السعودي الوليد بن طلال حيث تضم روتانا مجموعة من القنوات الأكثر انتشارا لما تقدمه من أعمال سينمائية رائعة وهي روتانا سينما, روتانا كلاسيك, روتانا أفلام, روتانا دراما , روتانا خليجية, روتانا كليب,روتانا موسيقى, روتانا مصرية, الرسالة.

تردد قنوات روتانا.

تميزت شبكة قنوات روتانا بعدة مزايا جعلتها الأولى بين منافسيها  حرصها الدائم على تنوع  توفير كل مايحتاجه  المشاهدين من مشاهدة أفلام  ومسلسلات متنوعة حرصها الدائم على تقديم  محتوى رائع ومميز من الأفلام السينمائية التي  تتناسب مع العادات والمبادئ والتقاليد الشرقية العريقة ومبادئ الإعلام العربي من عدم وجود مشاهد أو ألفاظ خارجة تثير غضب الأسر العربية في شتى الدول العربية, واليكم جميع تردد قنوات روتانا.تردد قنوات روتانا

تردد قناة روتانا سينما Rotana Cinema.

هي قناة سعودية تم انشائها عام 2004 تعرض الأفلام السينمائية القديمة والحديثة المتنوعة سواء كوميدية, رومانسية, درامية حيث تعتبر المنصة الأولى التي تعرض  أعمالها على  مدار اليوم بدون توقف حتى أصبح لها جماهرية كبيرة في جميع الدول العربية , تميزت القناة عن بقية مجموعة روتانا وأصبحت هي الأشهر من بينهم، وأصبحت القناة ركن أساسي من أي جهاز تلفاز في الوطن العربي، وامتدت شعبية قناة روتانا سينما من المحيط إلى الخليج لذلك نقوم اليوم بعرض تردد قناة روتانا لكم حتى تقوموا بتنزيل القناة والاستمتاع بأمتع الأفلام السينمائية الشهيرة

الترددمعدل الترميزFEC
11296 (h)275003/4

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تردد قناة روتانا أفلام Rotana Aflam.

تقوم بعرض مجموعة من الأفلام المتنوعة والحديثة سواء الخليجية أو اللبنانية أو الأردنية أنطلقت عام 2012  لتغطي كافة الأذواق وعشاق الدراما بجانب تقديمها البرامج المتنوعة وأخبار الفن والفنانين من كل مكان وأخر أعمالهم السينمائية, لذلك يقبل على مشاهدتها  أعداد كبيرة من المشاهدين في مصر والدول العربية نظرا لما تقدمه القناة من محتوي عربي أصيل.

القمرالترددمعدل الترميزالأستقطابFEC
نايل سات11296 (h)27500أفقي

تردد قناة روتانا كلاسيك  Rotana Classic.

تردد قنوات روتانا Rotana

قناة عربية تضم أكبر عدد من الأعمال السينمائية القديمة تأسست عام 2012 وكانت تحمل أسم روتانا زمان حتى تم تغير أسمها وأصبحت روتانا كلاسيك لتقديم وإحياء التراث المصري  والعربي القديم بجانب عرضها  المسرحيات والأغاني الطربية لكبار النجوم أمثال أم كلثوم, عبدالحليم حافظ, فريد الأطرش, فايزة أحمد وغيرهم, كما يمنكم أيضا معرفة تردد قنوات أبو ظبي Abu Dhabi الجديد 2019 (أبوظبي الإمارت,الرياضية,ناشونال جيوغرافيك,ماجد)

القمرالترددمعدل الترميزالأستقطابFEC
نايل سات11295 (h) 27500أفقي

تردد قناة روتانا دراما Rotana Drama.

روتانا دراما تم إنطلاقها عام2017 من أكثر القنوات مشاهدة حاملة شعار عيش الدراما تتميز بعرضها الحصريات للبرامج الفنية والإجتماعية بجانب المسلسلات العربية والتركية المدبلجة كما أنها اشتهرت بخاصية العرض المتتالى دون أي فواصل لذلك أصبحت من أكثر القنوات مشاهدة في مصر والوطن العربي.

القمرالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
النايل سات11296أفقي275003/4

تردد قناة روتانا خليجية  Rotana Khalijiah.

أنطلق بثها عام 2005 وكان في بدايتها مخصصة للأغاني والكليبات ثم بعد ذلك تخصصت  بتقديم فن وتراث السعودية والخليج وتعرض المسلسلات والأفلام المصرية والعربية والخليجية وأيضا التركية المدبلجة للعربية بجانب البرامج الإجتماعية السعودية والخليجية.

القمرالترددمعدل الترميزالأستقطابFEC
نايل سات 11296 (h)27500أفقي

قناة  روتانا مصرية Rotana Egyptian.

روتانا مصرية هي واحدة من ضمن مجموعة قنوات روتانا  تعرض العديد من البرامج الهامه التي تخص الشارع المصري  فهى  من القنوات المنوعات الشهيره التى تقدم كل مايخص الشان المصرى من برامج ومسلسلات ودراما بالاضافة الى العديد من البرامج المنوعه الاخرى هي قناة من شبكة روتانا السعودية، افتتحت عام 2011.

الترددمعدل الترميزFEC
11296 (h)27500

قناة روتانا موسيقى Rotana Music.

تعد قناة روتانا موسيقى من  أفضل القنوات التي تعرض الموسيقي العربيه والخليجية بجانب عرضها لأخر أخبار  النجوم ، كما تضم  أهم وأكبر مكتبة موسيقية وهناك الصوتيات والمرئيات من الفنانين وتستهدف الشباب الخليجي بصفة خاصة والعربي بوجه عام وتلبي جميع متطلباته لبفنية سواء كانت جديدة أة قديمة لكبار المطربين العرب والخليجة.

القمر الصناعيالترددالاستقطابالترميزتصحيح الخطأ
النايل سات11295افقي275003/4

قناة روتانا كليب Rotana Clip.

من أفضل القنوات الغنائية حيث تهتم بعرض الأغاني الشعبية والرومانسية والدراما بجانب عرضها  لحفلات المطربين من الوسط الفني.

القمرالترددالاستقطابمعامل الترميزمعدل تصحيح الخطأ
Eutelsat – 711295أفقي275003/4

تردد قناة الرسالة.

تم إنطلاقها في عام 2006 م تخصصت في عرض برامج إسلامية متنوعة تهدف الى نشر الدين الإسلامي الصحيح وعليم الناس على منهج كتاب الله وسنة رسوله وذلك على يد الكثير من المشايخ وعلماء الدين الإسلاميب ونجحت في تقديم باقة من أفضل البرامج الحوارية والإفتائية والنسائية والإجتماعية والتقارير والوثائقيات.

المدارالقمرالترددFEC/SRالجودةالتشفير
7.0°WEutelsat 7 West A11295 (H)27500 – 3/4SDمجاني
26.0°EBadr 611843 (H)27500 – 3/4SDمجاني

تابعونا للتعرف على كل جديد بشأن ترددات القنوات الجديدة والتحديثات الطارئة على ترددات القنوات الحالية، وسنعمل على توفير كل جديد أول بأول.

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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