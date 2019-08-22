تردد قناة bein sport بي ان سبورت المفتوحة 2019 الناقلة لأهم المباريات العالمية

تردد قناة bein sport بي إن سبورت المفتوحة من أشهر الترددات التي يتم البحث عنها بواسطة عشاق الساحرة المستديرة، خاصة محبي البطولات الكبرى مثل دوري الأبطال الأوروبي، والبطولة الأكبر والأشهر عالمياً وهي كأس العالم، حيث تنتمى قناة bein sport بي إن سبورت المفتوحة إلى مجموعة قنوات bein sport المشفرة وتتبع شبكة قنوات bein الترفيهية العامة، وتبث هذه القنوات من الدوحة في قطر، وتشتهر بحقوق بث البطولات الكبرى حصرياً على القنوات الخاصة بالشبكة.
أهم البطولات التي تنقلها قنوات bein sport.
تمتلك قنوات بي ان سبورت حقوق بث العديد من البطولات العالمية والإفريقية الهامة والتي تتمتع بحق بثها حصرياً على قنواتها، والتي يتابعها الجميع في الشرق الأوسط، من أهم هذه البطولات:-
الدوري الإنجليزي الممتاز.
الدوري الإيطالي.
الدوري الإسباني.
دوري الدرجة الأولى الفرنسي.
الدوري الأوروبي.
دوري أبطال أوروبا.
بطولات التنس الشهيرة.
الألعاب الأولمبية الدولية.
كأس العالم.
دوري أبطال إفريقيا.
الكونفدرالية الأفريقية.
مشاهدة البث المباشر لــ قناة بى ان سبورت المفتوحة beIN SPORTS News HD.
اشتهر تردد قناة bein sport المفتوحة من خلال فترة إقامة فعاليات كأس العالم الماضي في روسيا 2018.
وذلك عندما قررت شبكة بي ان سبورت العالمية إذاعة مباراة الافتتاح الرسمي لكأس العالم بين روسيا والسعودية على قناتها المفتوحة مجاناً دون تشفير، وبعد ذلك قررت إذاعة كل مباريات المنتخبات العربية على قناتها المفتوحة وعدد هذه المباريات 22 مباراة، وهذه المنتخبات الوطنية هي، منتخب مصر لكرة القدم و منتخب السعودية ومنتخب المغرب و منتخب تونس، وتهافت الجميع في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط بأكمله في البحث عن تردد قناة bein sport بي ان سبورت المفتوحة والاستمتاع بمشاهدة الأحداث الرياضية الهامة.
كما تستطيع أيضا معرفة تردد قناة أون سبورت ON Sport الجديد 2019.
الناقلة للدوري والكأس المصري.
|التردد
|الإستقطاب
|معامل الترميز
|القمر الصناعي
|1105712604
|HH
|2750027500
|النايل سات
برامج قناة بي إن سبورت المفتوحة
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|القمر الصناعي
|11055
|H
|27500
|النايل سات
ترددات قنوات شبكة بي إن سبورت
تردد قناة bein sport.
قامت قناة بي إن سبورت الإخبارية بنقل فعاليات قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 2019، حيث يتنافس فيها 8 أندية من العيار الثقيل لتحقيق لقب البطولة الأشهر عالمياً، وهذه الأندية هي (ليفربول- برشلونة- مانشستر سيتي- توتنهام- بورتو- أياكس- يوفنتوس- مانشستر يونايتد)، وذلك في حدود الساعة الواحدة ظهراً، ونحن معكم أول بأول حتى إعلان نتيجة القرعة.
تردد جميع قنوات bein sport.
تردد قنوات أخرى
- تردد قناة أبوظبي الرياضية.
- تردد قناة دي ام سي سبورت.
- تردد قناة العراقية الرياضية.
- تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية.
- تردد قنوات بي ان سبورت.
- تردد قناة أون سبورت ON Sport.
والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي إن كانت أعلنت أنها سوف تقوم بالناقل الحصري للمونديال فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عن اختيار إذاعة ٢٢ مباراة مجاناً على القناة المفتوحة بعد اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كما ان مجموعة قنوات بي ان سبورت الى قسمين، قنوات مجانية وقنوات مشفرة، وتختص القناة المجانية، بي ان سبورت الإخبارية، بنقل أحدث الأخبار الرياضة وأخبار الفرق المشاركة بالبطولات الحالية وأخبار الفرق وكذلك اللاعبين، ومن قنوات بي ان سبورت أيضا القنوات المشفرة، والتي تقوم ببث مباشر للمباريات على الهواء مباشرة، المباريات العالمية ذات المشاهدة العالية.
نهائي بطولة الأمم الأفريقية.
سوف تقام مباراة نهائي الأمم الأفريقية يوم الجمعة 19-7-2019 في تمام الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة ملعب (استاد القاهرة الدولي) بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال.
نحن في موقع نجوم مصرية نسعى دائما لتلبية طلباتكم، لقد قمنا بالبحث عن التردد الصحيح للقناة من أجل مساعدة المتابعين على مشاهدة القناة التي يرغبون في مشاهدتها ووضعناه بجدول شامل يحتوي على البيانات اللازمة للحصول على القناة ومتابعتها.
التعليقات
بين سبورت الاخبارية 12604افقي27500
بين سبورت 11054hd افقي27500
التردد الجديد لقناة بين سبورت هي [ 11547♡ 11180 ]
v27500
ممكن يعطينا تردد الجديد
ولا تردد قناة شغال
هو فى حاجه؟
إكتبو التردد بعد إذنكو
يوجد فيديو بالمقال يوضح طريقة تحديث الخدمة
التردد الجديد من فضلكم
هو التردد تغير
قامت قنوات beIN SPORTS بنقل البث الخاص بها من على قمر نايل سات ونقله على قمر يوتيلسات 8 درجة غرب في نفس المحور ويرجى من المشاهدين الكرام تغير ترددات قنوات beIN SPORTS حتى لاينقطع البث.
ارجوك أخي الفاضل انا من شمال افريقيا وفي المغرب بالضبط،قمت بإذخال جميع الترددات قناة بيين سبورت الإخبارية فلم القى اي جودة للقناة
كل قناوات لزم بفلوي
بي ان اسبورت علي قمر اية بلظبط
ارجو ارسال تردد القناة الاخبارية ..
تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية Bein Sport News.
المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير
7.0°W Eutelsat 7 West A 12245 (V) 27500 – 2/3 HD مجاني
8.0°W Eutelsat 7 West A 12729 (H) 27500 – 3/4 HD مجاني
25.5°E Eutelsat 25B 11565 (H) 27500 – 2/3 HD مجاني
تم وضع التحديث الصحيح لجميع قنوات بي ان سبورت
جربت كل الترددات ولم اجد شيء
التردد على نايل سات من فصلك
تحديث bein sport new على النايل 7
قامت قنوات beIN SPORTS بنقل البث الخاص بها من على قمر نايل سات ونقله على قمر يوتيلسات
ممكن حدا فيكم يعطينا تردد الجديد
تم التحديث
ممكن تردد باين سبورت المفتوحة من فضلك
ممكن تردد bein sport news
احنا عاوزين التردد الجديد
ممكن ارسال لفركونس لي قنات المفتوح
هو مش عاوز يشتغل ليه هو لو تلفزيون عادي ما يشتغلش