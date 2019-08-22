تردد قناة فلسطين اليوم Palestine Al Yawm الجديد 2019 على نايل سات

تردد قناة فلسطين اليوم هي قناة مختصة بعرض الاخبار اللحظية والحصرية الخاصة بفلسطين، والتي تبث برامجها على مدار اليوم بدون تقطيع او تشفير بشكل مجاني دون الحاجة على دفع اشتراك شهري لمتابعة ما تعرضه القناة، حيث يمكن استقبال قناة فلسطين اليوم في كافة بلاد الوطن العربي، شمال أفريقيا والشرق الأوسط، انطلق بث القناة من فترة قصيرة بغرض متابعة القضية الفلسطينية، حيث أنها تقوم بعرض أخبار وبرامج متنوعة من تقديم نخبة شهيرة من الإعلاميين، وهي تُعد من أهم القنوات في غزة والوطن العربي كله، لذلك يزداد البحث عنها يوم بعد يوم.

مميزات قناة فلسطين اليوم

استعانت قناة فلسطين اليوم بأحدث الأجهزة والمعدات التي تمكنها من عرض جميع البرامج والأخبار بأعلى جوده وأنقى صوت وصورة.

كما أنها اعتمدت على فريق عمل ذو خبرة كبيرة في هذا المجال.

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قناة مجانية لا تحتاج إلى دفع اشتراك شهري وتبث برامجها على مدار اليوم دون تقطيع أو تشويش.

تحرص القناة على بث الحقيقة دون إثارة أي بلبلة أو تشويه للحقائق، بالإضافة إلى الرغبة في توحيد الصفوف الفلسطينية، فهي قناة عامة لا تندرج تحت أي فئة من الفئات المنتشرة، مما ساعدها على زيادة عدد متابعيها الذين يحرصون على مشاهدة كل ما تعرضه القناة.

تردد قناة فلسطين اليوم على النايل سات

من خلال الجدول التالي فإننا سنتعرف على تردد قناة فلسطين بالتفصيل والذي يضم جميع المعلومات الخاصة بالقناة حيث كل ما هو عليكم هو ضبط هذا التردد على جهاز الاستقبال الخاص والاستمتاع بمشاهدة جميع برامج واخبار القناة بكل سهولة.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10873 (V) 27500 – 5/6 SD اسم القناة على قائمة القنوات “Palestine Al Yawm“

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